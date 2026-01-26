Los radiadores invisibles de Herga Energy llegan a las terrazas de bares, naves industriales y oficinas

Radiador invisible de Herga Energy, en una terraza - Herga Energy

Murcia 26 de enero de 2026.-

Son más elegantes que las estufas de gas que empiezan a estar prohibidas en algunas ciudades, personalizables con la imagen corporativa del establecimiento, y se pueden instalar en todo tipo de espacios abiertos o cerrados

Los radiadores invisibles, transparentes y portátiles de la empresa murciana Herga Energy llegan a las terrazas de bares y restaurantes, así como a todo tipo de espacios abiertos o cerrados: oficinas, naves industriales e incluso centros médicos o clínicas.



Tras el éxito de los calefactores invisibles de infrarrojos no luminosos de muy bajo consumo y los radiadores portátiles el pasado mes de noviembre, que atrajeron a miles de consumidores gracias a su originalidad, eficacia y bajo consumo, la firma ha adaptado el modelo, convertido en elegantes biombos, también transparentes, que pueden instalarse en espacios abiertos, como terrazas de bares y restaurantes (su ubicación más habitual), pero también en otro tipo de espacios, incluso en naves industriales, además de oficinas, clínicas u hospitales.



Este lanzamiento llega con el momento en el que algunas ciudades, como Barcelona, están restringiendo el uso de estufas de gas en las terrazas con el fin de reducir las emisiones contaminantes.



El radiador Glass Heater, que funciona mediante electricidad, está disponible de serie en modelos que van desde los 50 hasta los 200 centímetros de ancho, aunque es posible poner varios de forma consecutiva o encargarlos a medida para adaptarlos a cualquier ubicación.



Además, la plancha transparente que emite el calor es personalizable con el logotipo del establecimiento o de algún proveedor.



Puede utilizarse en cualquier espacio abierto, "incluso en gradas de campos de fútbol", explica José Francisco Hernández, CEO de la empresa, quien agrega que ni la lluvia ni las condiciones meteorológicas adversas afectan al funcionamiento del radiador.



Otro uso que explica Hernández es en naves industriales de cualquier tamaño. Para ello, están dotados con luces de señalización en caso de ser necesaria resaltar su presencia al ser transparentes.



Por supuesto, también pueden instalarse en oficinas, donde se pueden integrar como un elemento decorativo, y en todo tipo de establecimientos, incluso centros médicos, al ser totalmente inofensivos.



El radiador Glass Heater funciona mediante un mecanismo de infrarrojos que, al no emitir iluminación, reduce notablemente el consumo de energía y, al igual que sucede con los radiadores transparentes, son más eficientes -y, por tanto, baratos de utilizar- que las alternativas tradicionales. Además, se calientan muy rápido, lo que permite mejorar la sensación térmica de los usuarios en apenas unos minutos, y se pueden apagar y encender fácilmente. De hecho, cuentan con mando a distancia para controlarlos.



Por supuesto, además de con una patente propia, Hernández explica que el novedoso radiador dispone de todos los certificados de seguridad, además de una garantía de diez años ofrecida por la empresa.



El nuevo Glass Heater ya está disponible en la página web de Herga Energy, en la cual también continúan a la venta los radiadores transparentes para el hogar, tanto de pared como portátiles.







