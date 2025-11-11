Rafael Moneo diseña la etiqueta de la XX Edición del Primer Día de Cosecha de Castillo de Canena - Castillo de Canena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2025.-

Castillo de Canena presenta la vigésima edición de su emblemático “Primer Día de Cosecha”, una colección exclusiva de aceites de oliva virgen extra que cada año es apadrinada por una figura destacada de la cultura, el arte o la ciencia. En esta ocasión, para la edición 2025, el arquitecto Rafael Moneo -uno de los grandes nombres de la arquitectura contemporánea española y premio Pritzker- cuyo trabajo combina con maestría la modernidad y el respeto por la historia, ha reproducido en sus dibujos detalles arquitectónicos del patio renacentista del Castillo.

La elección de Rafael Moneo como padrino simboliza el equilibrio entre tradición e innovación que caracteriza también a Castillo de Canena. Su obra, reconocida internacionalmente, incluye iconos como la ampliación del Museo del Prado, la Catedral de Los Ángeles o el Kursaal de San Sebastián, todas ellas construcciones que dialogan con su entorno, reinterpretando la luz, el espacio y los materiales con una sensibilidad profundamente humana.

En palabras de Rosa Vañó, directora comercial de Castillo de Canena, “la arquitectura de Moneo, como los zumos de Castillo de Canena, nace del respeto a la materia prima, de la actividad creadora y de la búsqueda de la perfección a través del detalle. Es un honor haber contado con su trabajo en esta edición tan especial”. Por su parte, Francisco Vañó, director general, añade: “esta vigésima edición simboliza la madurez de un proyecto que sigue evolucionando sin perder sus raíces. La labor creativa de Moneo representa, como nuestros olivares, una mirada contemporánea que no renuncia a la herencia del pasado”.

La campaña 2025 ha estado definida por un estadio climático excepcional, lo que ha permitido obtener aceites de gran complejidad aromática, expresivos y equilibrados, que reflejan la esencia de sus olivares y su terroir además de la minuciosidad en cada fase del proceso de producción.

Las aceitunas empleadas para el Primer Día Picual proceden del pago “Cañada Luenga Centro", mientras que las del Primer Día Arbequina se han recolectado en el pago "Los Girasoles”.

Notas de Cata

Primer Día Picual

Aceite de tonalidad verde intenso, con un frutado verde emergente que expresa la frescura y vigor de los frutos recolectados tempranamente. En nariz, matices vegetales de hierba recién cortada y hoja de olivo se entrelazan con notas de tomate verde, alcachofa y almendra verde. También se aprecian toques de plátano verde y un elegante fondo de higuera.

En boca es fresco y equilibrado, con un amargo y picante no invasivos y una astringencia moderada que aporta estructura. Su recorrido es largo y persistente, con un retrogusto vegetal y mentolado que deja una sensación final de pureza y elegancia sensorial.

Una edición que reafirma el carácter intenso y armónico del Primer Día Picual, reflejando la fuerza y autenticidad del paisaje de Canena.

Primer Día Arbequino

Zumo de color verde dorado brillante con un frutado verde intenso que denota su origen temprano. En nariz predominan los aromas frescos a hierba recién cortada y almendra verde, acompañados por notas dulces y equilibradas de plátano, almendra madura y frutos secos. Se perciben también matices de nuez y retama que aportan profundidad y elegancia.

En boca presenta una entrada suave y armónica, con un amargo ligero y un picante medio perfectamente integrados. Destaca por su textura fluida y su estructura equilibrada, con un final persistente, redondo y fresco. Retrogusto de almendra verde, frutos secos y un delicado toque de manzana.

Un AOVE que destaca por su frescura, equilibrio y elegancia, fiel reflejo de la expresión más amable y compleja de la variedad Arbequina en su recolección temprana.

Cada edición del Primer Día de Cosecha representa el compromiso de Castillo de Canena con la calidad, la sostenibilidad y la cultura del olivar. La familia Vañó continúa consolidando su liderazgo internacional con una gama de AOVEs que combinan tradición, innovación y respeto por el entorno.

En esta vigésima edición, el espíritu creativo de Rafael Moneo y la maestría oleícola de Castillo de Canena se conjugan en un diálogo perfecto entre arte y naturaleza, donde cada gota de aceite es una obra arquitectónica en sí misma.

Más información en www.castillodecanena.com/categoria-producto/primer-dia-de-cosecha/

Contacto

Emisor: Castillo de Canena

Contacto: Castillo de Canena

Número de contacto: 699931362