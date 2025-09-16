(Información remitida por la empresa firmante)

En un mercado formativo cada vez más competitivo, estas agencias especializadas en marketing educativo, como LeadsForma, ayudan a centros de formación a llenar sus aulas de alumnos

Madrid, 16 de septiembre de 2025.- La captación de alumnos es hoy uno de los mayores desafíos para academias, centros de formación profesional y universidades. Cada vez más instituciones recurren a una agencia de captación de leads de educación, que diseña campañas digitales orientadas a resultados medibles: leads cualificados, con una alta conversión a matrícula. A continuación, destacan cinco agencias que están marcando la diferencia:



1. LeadsForma: no dan instrucciones, dan resultados

LeadsForma se ha consolidado este año como una de las agencias de referencia en la captación de alumnos en España, gracias a la gran comunidad de usuarios interesados en formarse que forman parte de su ecosistema digital, su metodología y su expertise dentro del sector educativo.



Los profesionales que la forman han trabajado durante varios años en proyectos y departamentos de marketing de centros formativos, compartiendo objetivos con las mejores agencias, equipos y especialistas del sector.



Gracias a ello, han perfeccionado el arte de la captación de leads, conociendo desde dentro las necesidades, prioridades, y preferencias de los potenciales alumnos.



Ahora aplican su metodología y tecnología digital junto a estrategias de conversión. Su especialización son los alumnos para centros de Formación Profesional (FP), aunque trabajan todo tipo de titulaciones.



Su propuesta de valor se basa en generar leads educativos de alta calidad, con un alto porcentaje orgánico, segmentados por perfil, titulación, ubicación, etc. Lo que permite a los centros escalar sus volúmenes y resultados en corto periodo de tiempo.



2. Leads Formacion: expertos en cursos de formación privada

Leads Formacion es un portal de leads enfocado en cursos profesionales, oposiciones, másteres y cursos de formación privada.



Trabajan con centros que ofrecen titulaciones no regladas, con estrategias de inbound, leads orgánicos, publicidad digital, performance y embudos de conversión diseñados para obtener resultados.



3. Scire Marketing: marketing educativo digital con enfoque integral

Scire Marketing ofrece soluciones de marketing educativo integrales, desde campañas SEM, hasta implementación de CRM, automatización y remarketing.



Su punto fuerte es la gestión del embudo completo, asegurando una experiencia fluida tanto para centros y usuarios.



4. Eduqia: planes de captación para centros educativos

Eduqia se especializa en ayudar a centros de formación, universidades y colegios a diseñar planes comerciales completos. Su enfoque abarca desde el marketing estratégico hasta la formación de equipos y gestión de leads, lo que convierte a esta agencia en un socio fiable para instituciones que buscan crecer de forma estructurada.



5. Emagister: el marketplace educativo de referencia

Emagister es uno de los directorios formativos históricos referentes en la captación de alumnos. Combinan un marketplace de cursos, grados y másteres con herramientas de generación de leads. Aunque su enfoque es distinto, su alcance lo convierte en un actor importante en el ecosistema.



Una apuesta estratégica para los centros educativos

La digitalización de la captación de alumnos ya no es una opción, sino una necesidad. Apostar por una agencia de leads de formación permite a los centros centrarse en la impartición de la formación.



Estas agencias están redefiniendo cómo aumentar la demanda para llenar aulas presenciales y digitales.



