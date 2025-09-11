Raven Resources presenta sólidos resultados en su primer año tras la adquisición de Grove Electric

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía anuncia un incremento del 30% en los ingresos de Grove Electric en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de agosto de 2025, tras un proceso de integración que refuerza su apuesta por el mercado regional en expansión

Raven Resources ha informado de unos sólidos resultados financieros en el primer año tras la adquisición de Grove Electric, empresa líder en servicios de contratación eléctrica con sede en Grove (Oklahoma).



Durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de agosto de 2025, Grove Electric registró un aumento del 30% en sus ingresos respecto al año anterior. La operación, completada en septiembre de 2024, formó parte de la estrategia de Raven Resources para ampliar su cartera de negocios orientados a servicios en mercados regionales de rápido crecimiento. Los resultados reflejan tanto la exitosa integración de Grove Electric como la demanda sostenida de servicios eléctricos de calidad en el noreste de Oklahoma.



"Estamos muy satisfechos con el primer año de Grove Electric dentro de Raven Resources", declaró Paul Scribner, CEO de Raven Resources.



"El crecimiento alcanzado es un testimonio del compromiso del equipo de Grove Electric y de la reputación de la empresa por ofrecer un servicio fiable y profesional. Este desempeño refuerza nuestra confianza en invertir en compañías con fuertes raíces locales y un notable potencial de crecimiento", añadió.



Por su parte, Tim Williams, director general de Grove Electric, afirmó: "Nuestro equipo se enorgullece de los avances logrados este año. Con el apoyo de Raven Resources hemos asumido más proyectos, ampliado capacidades y reforzado nuestro compromiso con la comunidad a la que prestamos servicio".



Actualmente, Grove Electric ofrece una amplia gama de servicios residenciales, comerciales e industriales, que incluyen instalaciones, mejoras y soluciones de mantenimiento eléctrico. Desde su integración en Raven Resources, la empresa ha potenciado su capacidad operativa, invertido en la formación de su plantilla y fortalecido la relación con sus clientes.



De cara al futuro, Raven Resources planea apoyar las estrategias de crecimiento de Grove Electric, centradas en la ampliación de su plantilla y en la capacidad para abordar proyectos de mayor envergadura en toda la región.



Sobre Grove Electric & Lighting Supply

Fundada en 1998 y adquirida por Raven Resources Corp. en 2024, Grove Electric & Lighting Supply suministra productos y servicios eléctricos e iluminación a clientes residenciales, comerciales e industriales en Grove, Oklahoma.



Reconocida por su combinación de "gran inventario y servicio local", la compañía se beneficia del soporte estratégico, financiero y operativo de Raven Resources.



Sobre Raven Resources Corp.

Raven Resources Corp. es una firma de inversión y gestión de activos con sede en Dallas, especializada en asociaciones estratégicas en los ámbitos del desarrollo comercial-industrial, crédito privado y financiación estructurada. La compañía impulsa a sus participadas mediante ingeniería financiera, excelencia operativa, buen gobierno y estrategia de marca.

