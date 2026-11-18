RDY SPORT propone una nueva forma de cuidar los músculos - RDY SPORT

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca española apuesta por un sistema de cuidado muscular en tres fases que combina el efecto calor, el efecto frío y la recuperación, con formulaciones de origen natural adaptadas a cada momento de la actividad física

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- El deporte ha evolucionado, los entrenamientos son cada vez más personalizados y la recuperación muscular ha adquirido un papel protagonista. Sin embargo, el cuidado de los músculos sigue siendo, para muchos deportistas, algo que comienza únicamente cuando aparece el cansancio o las molestias. Frente a esta visión, la firma española RDY SPORT propone una nueva manera de entender el bienestar deportivo: cuidar la musculatura antes del esfuerzo, inmediatamente después y también durante el descanso.



Esta filosofía se materializa en una gama de tres productos específicos que buscan convertir el cuidado muscular en una parte habitual de la rutina deportiva, independientemente del nivel de entrenamiento o la disciplina practicada.



Tres momentos, tres soluciones para el cuidado muscular

La propuesta de RDY SPORT parte de una idea sencilla: las necesidades del cuerpo no son las mismas antes de entrenar que después de una sesión intensa. Por ello, la marca ha desarrollado tres formulaciones.



RDY 1 PRE, con efecto calor, está diseñado para aplicarse antes de comenzar la actividad física. Su formulación, de rápida absorción y con ingredientes de origen natural, proporciona una sensación de calor.



RDY 2 POST incorpora el efecto frío como protagonista. Pensado para utilizarse después del ejercicio, aporta una sensación refrescante que acompaña los momentos de relajación y cuidado muscular.



Por último, RDY 3 RECUPERADOR está orientado a las horas posteriores al entrenamiento y a los periodos de descanso. Su fórmula está concebida para complementar el masaje de las zonas musculares sometidas a una mayor exigencia física.



De este modo, RDY SPORT reúne tres soluciones bajo un mismo concepto: preparar, cuidar y recuperar, incorporando el bienestar muscular a todas las etapas de la práctica deportiva.



La recuperación también forma parte del entrenamiento

RDY SPORT defiende una visión del cuidado deportivo que va más allá del entrenamiento. "Durante años hemos puesto el foco en cómo entrenar más y mejor, pero también es importante prestar atención a cómo cuidamos nuestro cuerpo antes y después de cada sesión. Queremos que el cuidado muscular deje de ser algo ocasional y pase a formar parte de los hábitos de cualquier deportista", explican desde RDY SPORT.



Innovación cosmética y formulaciones especializadas

Según explica la compañía, sus productos son fruto de la colaboración entre deportistas, fisioterapeutas, especialistas en rehabilitación y profesionales de la formulación.



Sus geles y cremas destacan por la combinación de ingredientes de origen natural, las texturas de rápida absorción y su presentación en envases airless.



Con esta propuesta, RDY SPORT pone el acento en una idea que cobra cada vez más importancia entre quienes practican ejercicio: el bienestar muscular no depende únicamente de la actividad realizada durante el entrenamiento, sino también de la preparación previa y de los cuidados posteriores.



Sobre RDY SPORT

RDY SPORT es una marca española especializada en el desarrollo y comercialización de cremas y geles musculares para deportistas. Su gama se estructura en tres soluciones orientadas a la preparación previa al ejercicio, el cuidado posterior y la recuperación durante el descanso.



Sus productos están disponibles a través de su tienda online y de puntos de venta autorizados.



Más información: https://rdysport.es/

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