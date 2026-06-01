El Real Madrid redefine su modelo de negocio y se convierte en referente para el Controller moderno - MAGNIFIC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.- Un artículo publicado por la revista especializada en control de gestión GCCI Insight pone de relieve la transformación del Real Madrid como caso paradigmático para la función de controlling. El club más laureado de Europa ha redefinido su arquitectura económica pasando de depender de los resultados deportivos a construir un modelo basado en ingresos comerciales recurrentes, una evolución que ofrece lecciones clave para el Controller moderno.

La transformación del Real Madrid ya no se explica solo desde el terreno de juego. Una publicación de la revista profesional GCCI Insight, editada por Global Chartered Controller Institute, pone como ejemplo su modelo de negocio en un momento clave, con el club inmerso en su proceso electoral. Ignacio Urrutia, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y experto en gestión deportiva, analiza cómo el club blanco ha rediseñado su arquitectura económica para convertirse en una plataforma global de entretenimiento y marca, y qué lecciones extrae este proceso para el Controller del siglo XXI.

De la volatilidad a los ingresos recurrentes

Cuando Florentino Pérez llegó a la presidencia en el año 2000, el Real Madrid era el club más exitoso de Europa y, a la vez, uno de los más infraexplotados como negocio global. Pérez identificó tres ineficiencias ignoradas por el mercado: aficionados en todo el mundo sin acceso real al producto, jugadores de talla mundial sin explotar como marcas y un estadio infrautilizado.

Como explica Urrutia, el producto real del club no son las entradas ni las camisetas, sino la emoción deportiva escalable. El objetivo pasó a ser convertir esa pasión en ingresos constantes mediante patrocinios, merchandising, contenido digital y experiencias en el Bernabéu. En 1999, los ingresos dependían de los resultados deportivos. En 2023, la mayor parte proviene de fuentes comerciales estables, mucho menos sensibles al rendimiento semanal del equipo.

El círculo virtuoso

Este cambio de modelo no fue improvisado. El club construyó un círculo virtuoso donde cada elemento refuerza al siguiente: los títulos atraen nuevos aficionados, los aficionados aumentan el valor de las estrellas, las estrellas generan más audiencia global, la audiencia impulsa los ingresos comerciales y estos financian nuevos fichajes. A esto se suma una ventaja que ningún rival puede comprar: un siglo de historia y una identidad emocional construida durante generaciones. El PSG o el Manchester City tienen recursos enormes, pero no pueden adquirir ese patrimonio intangible.

Los datos avalan la solidez del modelo. El Real Madrid encabeza el ranking de clubes más valiosos del mundo, con ingresos comerciales que representan hoy la parte mayoritaria de su estructura financiera, lo que le otorga una resiliencia notable frente a la volatilidad del deporte de alta competición.

Palanca estratégica para el Controller

El profesor Urrutia concluye que la gran enseñanza del caso Real Madrid trasciende el deporte. El Controller del siglo XX medía el pasado mediante presupuestos, desviaciones y cierres mensuales; herramientas necesarias, pero ya insuficientes. El del siglo XXI debe detectar cuándo el modelo dejará de funcionar, anticipar la disrupción y decidir qué inversiones construirán las ventajas competitivas que protejan los ingresos futuros.

La capacidad de Florentino Pérez para ver lo que otros no supieron interpretar es, según Urrutia, la verdadera ventaja competitiva que ha financiado su transformación, y el modelo de pensamiento que debe incorporar el Controller moderno en cualquier sector.

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