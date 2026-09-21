realme lanza el realme 16 Pro Harry Potter Edition: el primer móvil personalizado de Harry Potter en España

realme 16 Pro Harry Potter - Cambio de color - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

El realme 16 Pro Harry Potter Edition combina algunos de los elementos más icónicos de Hogwarts con la tecnología de realme para rendir homenaje al emblemático mundo mágico e incorporar varias innovaciones pioneras en el diseño de smartphones

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- realme anuncia el lanzamiento del realme 16 Pro Harry Potter Edition, fruto de su colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. El smartphone incorpora la primera tecnología Quadra de detección de luz y cambio de color del mundo, que da vida al efecto Hogwarts Crest Glow Wonder y permite que los escudos de las cuatro casas de Hogwarts revelen sus colores al exponerse a la luz del sol. Acompañado de una caja de regalo de edición limitada inspirada en Hogwarts, el dispositivo busca ofrecer a los fans una experiencia única para la vuelta al cole.



Dar rienda suelta a la imaginación con el diseño inspirado en Hogwarts

Inspirado en el universo de Harry Potter, el realme 16 Pro Harry Potter Edition incorpora elementos emblemáticos de Hogwarts en su diseño. El dispositivo presenta un acabado marrón con textura de cuero tipo Argyle, inspirado en la escena del ajedrez mágico, junto a una cámara trasera que evoca a Hedwig y un marco metálico con el mensaje "Welcome to Hogwarts" grabado con láser.



En el centro de la parte trasera aparecen los escudos de las cuatro casas de Hogwarts, que gracias a la tecnología Quadra Light-Sensing Color-changing revelan sus colores característicos al exponerse a la luz solar. Este efecto, denominado Hogwarts Crest Glow Wonder, evoca el momento de la Selección de los estudiantes a su llegada a Hogwarts.



El smartphone completa la experiencia con una interfaz personalizada inspirada en Hogwarts, presente en los fondos de pantalla, los iconos de las aplicaciones, las animaciones y el modo GT.



Además, se presenta en una caja de coleccionista de edición limitada, diseñada como una réplica a escala 1:1 del icónico baúl de Harry Potter. En su interior incluye una carta de admisión a Hogwarts, un billete de tren para el andén 9, marcapáginas de las cuatro casas, postales de los personajes, una funda con el logotipo de Hogwarts en relieve y un pin para el teléfono.



Retratos de calidad profesional con una facilidad asombrosa

El realme 16 Pro Harry Potter Edition incorpora una cámara 200MP LumaColor y la tecnología TÜV-certified LumaColor IMAGE, diseñadas para ofrecer retratos en alta definición, con un desenfoque preciso y tonos de piel naturales incluso al utilizar diferentes distancias focales.



La aventura comienza con los realme Buds T500 Pro Edición Harry Potter

Junto al smartphone, realme también ha presentado los realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition. Los auriculares, personalizados en color marrón, incluyen un estuche de carga ultracompacto inspirado en el baúl de Harry Potter y una correa de punto de estilo universitario que permite llevarlo cruzado.



Combinan una cancelación de ruido adaptativa de 50 dB con un rango de frecuencias de 5.000 Hz. Además, incorporan drivers de 12,4 mm con recubrimiento de titanio y certificación Hi-Res Audio, pensados para ofrecer un sonido nítido y de alta calidad.



Precio y disponibilidad

El realme 16 Pro Harry Potter Edition estará disponible a partir del 21 de septiembre en una edición limitada a nivel mundial de 5.000 unidades, a un precio de 699 €, a través de MediaMarkt y El Corte Inglés.

Contacto

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