realme refuerza su presencia en España junto a MasOrange con el lanzamiento del nuevo realme C100

realme C100 - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

Los clientes Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo podrán acceder a grandes descuentos en algunos de los últimos lanzamientos de realme, entre ellos el nuevo realme C100 5G

Madrid, 18 de agosto de 2026.- realme continúa reforzando su apuesta por España de la mano de MasOrange, el operador líder del mercado español por número de clientes. Esta colaboración permitirá acercar a los clientes de Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo algunas de sus últimas novedades mediante ofertas exclusivas en una selección de smartphones para diferentes perfiles de usuario.



Entre ellos destaca el nuevo realme C100 5G, el último lanzamiento de la compañía, que llega para redefinir lo que los usuarios pueden esperar de un smartphone de acceso gracias a una combinación de autonomía, resistencia y rendimiento. Junto a él, también estarán disponibles promociones para el realme 16 Pro y el realme 16 5G.



realme C100, el nuevo referente de la gama de entrada

El nuevo realme C100 ha sido diseñado para quienes buscan un smartphone preparado para acompañarles durante todo el día sin renunciar a una experiencia fluida. Su gran protagonista es la batería Titan de 6.600 mAh, capaz de ofrecer una autonomía prolongada, complementada con carga rápida SUPERVOOC de 45 W y carga inversa, permitiendo incluso utilizar el dispositivo como batería externa para otros equipos. Además, incorpora tecnologías destinadas a preservar la salud de la batería durante hasta seis años de uso.



El dispositivo cuenta con certificación de resistencia a golpes de grado militar, protección ArmorShell™, certificación IP64 frente al agua y al polvo y una pantalla de 144 Hz con hasta 900 nits de brillo, que garantiza una visualización cómoda incluso en exteriores.



El apartado fotográfico está liderado por una cámara principal de 50 MP con IA, acompañada por funciones como Motion Photo, Dual-View Video o AI Image Matting, mientras que realme UI 7.0 incorpora herramientas inteligentes como Circle to Search, Google Gemini y AI Smart Loop para mejorar la productividad y la experiencia de uso.



Los clientes de Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo también podrán acceder al realme 16 Pro y al realme 16 5G, recientes lanzamientos de la compañía.



Disponibilidad y precio

El nuevo realme C100, el realme 16 Pro y el realme 16 5G están disponibles para los clientes Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo desde el 18 de agosto a través de sus canales de venta habituales.



El realme C100 5G, en su versión de 4 GB + 256 GB, tendrá un precio recomendado de 249 €. Los clientes podrán conseguirlo por a partir de 2,5 € al mes.



Por su parte, el realme 16 5G, en su configuración de 8 GB + 256 GB, estará disponible por un precio recomendado de 399 €. En la modalidad de financiación a 48 meses, la cuota será desde 4,5 € al mes.



Asimismo, el pack realme 16 Pro (8 GB + 512 GB), que incluye el realme Watch 5 y los realme Buds T200 Lite, tendrá un precio recomendado de 479 € (valor del pack de accesorios: 99,90 €). También podrá financiarse hasta en 48 meses, con una cuota a partir de 6,5 € al mes.





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