Red Educa celebra la III edición de sus Jornadas de Atención Temprana con un CAIT como protagonista

Red Educa celebra sus III Jornadas de Atención Temprana online - Red Educa

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución educativa dedicará una semana online a mostrar cómo se trabaja realmente en Atención Temprana desde un centro especializado. Entrevistas, testimonios y recursos prácticos marcarán esta nueva edición, centrada en el modelo de intervención basado en la familia

Madrid, 11 de junio de 2026.- Red Educa celebrará del 15 al 19 de junio la III edición de sus Jornadas de Atención Temprana, una propuesta online y gratuita que este año dará un paso más hacia la realidad cotidiana del sector: mostrar cómo se trabaja dentro de un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).



En esta edición, el evento tendrá como protagonista al CAIT La Cometa, ubicado en Guadix (Granada), desde donde profesionales, familias y especialistas compartirán cómo se vive la Atención Temprana más allá de la teoría. El objetivo es acercar a profesionales del sector hacia una mirada práctica, humana y aplicable sobre la intervención en los primeros años de vida.



La Atención Temprana a veces comienza en una duda, en una señal de alerta o en una familia que busca respuestas. También comienza en quienes acompañan ese proceso desde centros especializados, transformando la incertidumbre inicial en orientación, apoyo y avance.



Una edición centrada en la experiencia real de profesionales y familia

Durante cinco jornadas consecutivas, las personas inscritas podrán acceder a reportajes, entrevistas, seminarios y testimonios grabados en el propio entorno de intervención. La programación comenzará el lunes 15 de junio con un reportaje desde el CAIT La Cometa, donde Teresa Tejada Fornieles, directora y trabajadora social del centro, mostrará los espacios, materiales y dinámicas que forman parte de la atención diaria a niños, niñas y familias.



A lo largo de la semana, el contenido abordará distintas dimensiones del trabajo profesional: la primera acogida a una familia, la construcción del vínculo terapéutico, la evaluación, la coordinación entre profesionales y la evolución del modelo de intervención en Atención Temprana.



Uno de los encuentros destacados será la entrevista a Emperatriz Pérez Barquier, psicóloga general sanitaria y especialista en Atención Temprana y neurodesarrollo. Bajo el enfoque "Lo que nadie enseña en la carrera", compartirá cómo es el trabajo real con las familias, qué aprendizajes aporta la práctica profesional y cómo ha cambiado la forma de intervenir en los últimos años.



Del modelo clínico al modelo centrado en la familia

Uno de los ejes principales de esta tercera edición será la transformación que vive actualmente la Atención Temprana. Durante el seminario del miércoles 17 de junio, Julia Pardo López, profesora universitaria, investigadora y docente del Máster de Atención Temprana de Red Educa, analizará el paso del modelo clínico tradicional hacia un modelo centrado en la familia.



Este cambio de paradigma reconoce que la intervención no puede limitarse al espacio terapéutico. La familia ocupa un papel esencial en el desarrollo del niño o la niña, por lo que acompañarla, orientarla y ofrecerle herramientas aplicables en su día a día resulta clave para lograr una intervención más eficaz y respetuosa.



La importancia de actuar durante los primeros años de vida responde también a la elevada plasticidad cerebral presente entre los 0 y los 6 años. Intervenir de forma temprana puede favorecer áreas como la comunicación, la autonomía, el aprendizaje o la participación en el entorno. Sin embargo, intervenir pronto no basta: es necesario hacerlo desde modelos basados en la evidencia, actualizados y adaptados a las necesidades reales de cada menor y su familia.



Un relato en primera persona: el prisma más humano

El jueves 18 de junio, las jornadas incorporarán una de las perspectivas más necesarias del proceso: la voz de las familias. Patricia Tejada Puertas, madre usuaria del CAIT La Cometa, compartirá su experiencia desde dentro, abordando la búsqueda de recursos, las primeras citas, los miedos iniciales, las expectativas y aquello que más ayuda durante el acompañamiento.



Con este testimonio, Red Educa busca generar una reflexión sobre la dimensión humana de la Atención Temprana y sobre la importancia de escuchar a quienes viven el proceso en primera persona.



Recursos descargables y guía exclusiva

Además de las sesiones online, cada jornada incluirá recursos prácticos descargables orientados a la aplicación profesional inmediata: señales de alerta en el desarrollo de 0 a 6 años, protocolos de primera sesión, materiales sobre el vínculo terapeuta-familia, glosarios para trabajar desde el modelo centrado en la familia y plantillas de entrevista inicial.



Como cierre, las personas inscritas recibirán la Guía de Buenas Prácticas AT 2026, presentada por Julia Pardo López y concebida como una herramienta de referencia para profesionales del sector.



Para inscribirse en estas III Jornadas de Atención Temprana: es posible hacerlo aquí.

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