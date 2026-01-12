Redegal incrementa sus ventas más de un 20% hasta los 16,6 millones en su primer ejercicio cotizando

Oficina de Redegal en Ourense - Redegal

Ourense, 12 de enero de 2026. - La tecnológica gallega sitúa a sus productos propios Boostic.cloud y Binnacle Data como ejes centrales de su expansión internacional. La compañía reduce su rotación de talento hasta el 5,1%, muy por debajo de la media del sector

Redegal, compañía full digital de alcance global, culmina su primer ejercicio cotizando en bolsa con un sólido avance de sus principales indicadores estratégicos y financieros. Según cifras preliminares no auditadas, la compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 16,6 millones de euros, un crecimiento superior al 20% respecto al ejercicio anterior.



Asimismo, ha generado un volumen de negocio cercano a los 17 millones de euros, correspondiente a contratos firmados y proyectos en curso que se irán reconociendo contablemente en los próximos ejercicios, lo que refuerza la visibilidad de crecimiento futuro del grupo.



Este impulso ha estado liderado por la internacionalización de su ecosistema de producto propio, así como por el crecimiento orgánico de sus unidades de negocio de Digital Business y Digital Tech, con la incorporación de nuevas compañías middle market y enterprise a su cartera de clientes.



Los productos propios Boostic.cloud y Binnacle Data, soluciones data-driven desarrolladas por la compañía, se han consolidado como elementos centrales de la estrategia, logrando una tracción significativa en grandes cuentas internacionales. A través de una red de partnerships estratégicos en Europa y Latinoamérica, Redegal ha avanzado en la transformación de su mix de ingresos hacia modelos de mayor valor añadido y recurrencia, permitiendo una expansión más ágil y eficiente en mercados competitivos.



En paralelo, la compañía ha reforzado su modelo organizativo, logrando reducir su rotación de talento hasta el 5,1%, un dato significativamente inferior a la media del sector tecnológico, y alineado con su apuesta por el crecimiento sostenible y la retención de conocimiento clave.



Así mismo, y en línea con su plan de crecimiento orgánico e inorgánico, ha reforzado su estructura financiera mediante una financiación específica destinada a innovación y digitalización, acogida a los programas europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia (InvestEU-European Investment Fund), estructurada por el equipo de WholesaleBanking CIB de EBN Banco.



En palabras de Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal, "ha sido un 2025 de crecimiento muy sólido en todos los aspectos para Redegal, validando un modelo que prioriza la rentabilidad y el valor estratégico. El impulso internacional de Boostic.cloud y Binnacle Data, sumado a nuestra capacidad para fidelizar el talento, nos sitúa en una posición privilegiada. En apenas seis meses como cotizada en BME Growth, enviamos un mensaje de solidez al mercado: somos una compañía con un producto escalable y una ambición global clara".



En el plano geográfico, la compañía ha reforzado su diversificación con la apertura de mercados en Países Bajos e Italia, que ya muestran una evolución positiva, y un desempeño en Portugal que ha superado todas las expectativas. Esta presencia internacional, unida a una estricta disciplina en la gestión de costes, ha permitido fortalecer la visibilidad de resultados de cara a los próximos ejercicios.



Redegal llega así a su primer aniversario en el mercado con una estructura financiera robusta y una hoja de ruta clara: seguir equilibrando el crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas selectivas, manteniendo siempre foco en la mejora de márgenes y creación de valor a largo plazo para sus accionistas.







Pie de foto: Oficina de Redegal en Ourense

Autor: Redegal