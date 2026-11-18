Regenera lanza un nuevo Postgrado gratuito sobre Nutrición Integrativa - Lorena García - CMO Regenera

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026

La nueva formación online comenzará el 7 de diciembre de 2026 y abordará la relación entre alimentación, salud digestiva, inmunometabolismo, oncología y rendimiento deportivo. El programa contará con cuatro especialistas y ofrecerá la posibilidad de obtener una certificación universitaria de 10 créditos ECTS.

La compañía especializada en medicina integrativa y psiconeuroinmunología clínica Regenera ha anunciado el lanzamiento de un nuevo Postgrado Online en Nutrición Integrativa, una formación gratuita dirigida a profesionales de la salud que deseen ampliar sus conocimientos sobre el papel de la alimentación en los diferentes procesos fisiológicos del organismo.

El programa se desarrollará del 7 de diciembre de 2026 al 31 de enero de 2027 y tendrá una duración de ocho semanas, permitiendo a los participantes acceder a contenidos especializados sobre salud digestiva, inmunometabolismo, nutrición oncológica y rendimiento deportivo.

La iniciativa surge en un contexto de creciente interés por comprender las conexiones entre la alimentación y diferentes dimensiones de la salud. Más allá del aporte energético y nutricional, los patrones alimentarios pueden influir en procesos relacionados con el metabolismo, la microbiota intestinal y la respuesta inmunitaria, aspectos que adquieren especial relevancia en la prevención y el abordaje de distintas enfermedades.

Con esta nueva propuesta, Regenera busca acercar una perspectiva interdisciplinar de la nutrición a profesionales de diferentes ámbitos sanitarios, poniendo el foco en la comprensión de los mecanismos fisiológicos y su aplicación dentro de las competencias de cada especialidad.

Cuatro áreas clave para comprender la nutrición desde una perspectiva integrativa

El posgrado se estructura en cuatro asignaturas, impartidas por especialistas con experiencia en distintos campos de la nutrición y la salud.

La primera, dedicada a las disfunciones del sistema digestivo, estará dirigida por Mariana Aróstegui, bióloga y nutricionista integrativa especializada en microbiota humana. Sus contenidos abordarán cuestiones como la malabsorción de nutrientes, las intolerancias alimentarias, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO) y la relación entre la microbiota y la barrera intestinal.

La segunda asignatura profundizará en la inmunonutrición y el inmunometabolismo, de la mano del dietista y divulgador Miodrag Borges. Esta parte del programa analizará la interacción entre metabolismo y sistema inmunitario, así como el papel de la nutrición en los procesos inflamatorios y la regulación metabólica.

Por su parte, Mabel Ojeda, dietista-nutricionista especializada en oncología, impartirá el módulo de nutrición clínica en oncología integrativa, centrado en las necesidades nutricionales de las personas con cáncer, la evaluación de su estado nutricional y las estrategias de intervención adaptadas a las diferentes fases de la enfermedad.

La cuarta asignatura estará dedicada a la nutrición aplicada al rendimiento deportivo y será impartida por Rocío Roldán, dietista integrativa especializada en PNI clínica y nutrición deportiva. El programa tratará aspectos como la disponibilidad energética, la flexibilidad metabólica, la hidratación, la recuperación y las particularidades nutricionales de las mujeres deportistas.

Formación online, flexible y con sesiones en directo

Uno de los principales atractivos de esta nueva propuesta educativa es su accesibilidad. Tanto la inscripción como el acceso a los contenidos académicos serán completamente gratuitos, y los participantes podrán organizar su aprendizaje a través de un campus virtual.

Las cuatro asignaturas se habilitarán progresivamente, cada dos semanas, y estarán acompañadas de cuatro masterclasses en directo. Estas sesiones permitirán ampliar los conocimientos adquiridos y plantear preguntas directamente al profesorado. Además, quedarán grabadas para facilitar su consulta posterior durante el periodo de acceso a la formación.

El programa está especialmente dirigido a dietistas-nutricionistas, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios interesados en actualizar sus conocimientos sobre nutrición, sin necesidad de contar con una especialización previa en esta disciplina.

Posibilidad de obtener una certificación universitaria de 10 créditos ECTS

Aunque la formación es gratuita, los participantes que deseen acreditar los conocimientos adquiridos podrán optar a una certificación universitaria de 10 créditos ECTS, expedida por la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED).

Esta opción permitirá a los alumnos complementar su formación con una certificación académica, si bien la realización del programa no amplía por sí misma las competencias profesionales reguladas por la formación de base de los participantes.

Una apuesta por ampliar al acceso a la formación sanitaria

El lanzamiento de este posgrado se suma a la oferta académica de Regenera, entidad especializada en formación sobre medicina integrativa, psiconeuroinmunología clínica y salud.

Con un formato gratuito y completamente online, la compañía pretende facilitar el acceso a conocimientos especializados a usuarios de habla hispana en todo el mundo y fomentar una comprensión más amplia del papel de la nutrición en los procesos de salud y enfermedad.

La nueva formación permitirá a los profesionales explorar las conexiones entre la alimentación, el funcionamiento del organismo y diferentes situaciones clínicas, en un entorno de aprendizaje que combina contenidos teóricos con sesiones de profundización impartidas por especialistas.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial de Regenera, donde también se puede consultar el programa completo, el calendario y los requisitos de certificación.

SOBRE REGENERA:

Regenera es una empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa. Con una comunidad de más de un millón de estudiantes y pacientes en todo el mundo, su misión es transformar la salud a través del conocimiento y la aplicación de estrategias basadas en la ciencia y la biología evolutiva.

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Lorena García | CMO Regenera

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Emisor: Lorena García - CMO Regenera

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Email de contacto: lorena@regenerapni.com