El renacer del Chardonnay español tiene nombre propio; Blas Muñoz

Toledo, 11 de noviembre 2025.-En el corazón de la Mesa de Ocaña, una altiplanicie toledana donde la vid convive con el viento y la luz, Bodegas Muñoz ha logrado situar su Blas Muñoz Chardonnay entre los grandes vinos blancos de España. Su edición 2022, fermentada y criada en barrica, ha sido reconocida con Medalla de Oro en el certamen internacional Chardonnay du Monde 2025 (Francia) y con Medalla de Oro en Wine Up 2025, con 92,6 puntos.

Estos galardones reafirman el liderazgo de la bodega y consolidan el renacimiento del Chardonnay español.

Fundada en 1940, Bodegas Muñoz representa hoy la evolución natural de una historia familiar dedicada a la viticultura durante tres generaciones. Bajo la dirección técnica de Bienvenido Muñoz, la bodega fue una de las primeras en España en introducir la variedad Chardonnay y en apostar por su fermentación en barrica, un hito que marcó un antes y un después en la producción de vinos blancos de calidad en el país.

Desde sus viñedos de Noblejas (Toledo), situados a más de 700 metros de altitud, el equipo combina el respeto por la tierra con una visión contemporánea del vino. Los suelos arcilloso-calcáreos y el clima equilibrado aportan a sus vinos una frescura y mineralidad únicas, con matices de fruta tropical, notas cítricas y un sutil toque de roble francés.

Más allá del viñedo, la bodega vive un momento de profunda modernización tecnológica y digital. Su nueva web, equipada con un asistente de inteligencia artificial y sistemas avanzados de automatización de marketing y atención al cliente, ofrece una experiencia personalizada para cada visitante.

El Club Familia Muñoz, uno de los proyectos más innovadores del panorama vinícola español, permite a los amantes del vino acceder a catas exclusivas, sorteos, contenidos interactivos y experiencias personalizadas, fortaleciendo el vínculo entre la bodega y su comunidad.

El éxito de Bodegas Muñoz es fruto de una filosofía clara: unir tradición, innovación y autenticidad. Cada botella refleja el legado de una familia que ha sabido mirar al futuro sin olvidar sus raíces, elaborando vinos con carácter propio, premiados dentro y fuera de España.

Más información en bodegasmunoz.com, donde puede descubrirse la gama completa de vinos Blas Muñoz, Finca Muñoz y Legado Muñoz.

También disponible en la tienda online y en sus redes sociales.



