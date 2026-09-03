Repara tu Deuda Abogados aplica la Ley de Segunda Oportunidad y cancela 48.535,82 euros en Barcelona

La falta de estabilidad en el trabajo complicó la economía de una madre de dos hijos mientras trataba de sacar adelante a su familia - Repara tu Deuda Abogados

La falta de estabilidad en el trabajo complicó la economía de una madre de dos hijos mientras trataba de sacar adelante a su familia

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 3 de septiembre de 2026.- Las dificultades para mantener unos ingresos estables pueden convertir gastos habituales en una carga difícil de asumir. Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda de 48.535,82 euros en Barcelona. La beneficiaria es una mujer casada y madre de dos hijos menores de edad.

Unos empleos temporales que dificultaron cada vez más los pagos

Los abogados del despacho describen el comienzo de la situación: “su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir gastos de fianza y de alquiler de una vivienda”.

A ello se sumó la inestabilidad laboral de la deudora. Los trabajos que encontraba eran temporales y a tiempo parcial, una circunstancia que reducía su capacidad para atender los gastos de un hogar con dos hijos menores de edad. Ante esta situación, recurrió nuevamente a créditos para cubrir las necesidades familiares.

Con el paso del tiempo, las obligaciones pendientes fueron creciendo. La mujer trató de encontrar una salida mediante una reunificación de deudas, pero esta alternativa tampoco permitió solucionar sus dificultades económicas.

Los abogados señalan que llegó un momento en el que se encontraba “sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares”. Para atender la financiación anterior solicitó nuevos créditos, lo que terminó agravando su sobreendeudamiento.

Actualmente, según indican desde el despacho, “con los ingresos que genera la deudora apenas puede cubrir sus gastos más esenciales”. La acumulación de obligaciones había derivado así en una situación económica que ya no podía revertir con los recursos de los que disponía.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía legal a particulares y autónomos que se encuentran en una situación de insolvencia y no pueden asumir los pagos pendientes. Repara tu Deuda Abogados trabaja en la aplicación de este mecanismo desde 2015, año de su entrada en vigor en España. Desde entonces, el despacho ha acompañado a personas que buscan dejar atrás un endeudamiento que ya no pueden afrontar.

Más allá de las deudas: la protección del consumidor

Otra de las áreas de trabajo de Repara tu Deuda Abogados es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, el despacho ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas.

Esta revisión puede realizarse en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Así, cada contrato puede estudiarse atendiendo a las circunstancias concretas del consumidor y a las posibles vías de reclamación.

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