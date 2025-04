Repara tu Deuda Abogados cancela 1.012.518 € en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Un total de 14 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados por el despacho en Zaragoza (Aragón)

Madrid, 8 de abril de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.012.518 euros de deuda en Zaragoza (Aragón). Un total de 14 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Zaragoza (Aragón).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado 174.143 euros. Su insolvencia se originó a partir de que se divorciase de su mujer y adquiriese su mitad de la vivienda, solicitando para ello un crédito. Asimismo, tuvo que hacerse cargo de todos los gastos mensuales con su único salario, por lo que muchas veces no podía llegar a final de mes y solicitaba ayuda a sus familiares. Para intentar salir de esa situación, el deudor solicitó varios préstamos para iniciar un negocio destinado a la venta de productos informáticos, el cual generaba los ingresos necesarios para ir cubriendo los gastos. No obstante, después de un tiempo, las ventas disminuyeron considerablemente y tuvo que cerrar. Tras el cierre del negocio, el deudor trabajó por cuenta ajena, pero no logró hacer frente a las cuotas de los préstamos solicitados.

2) Una mujer de Calatayud ha quedado exonerada de una deuda de 31.018 euros. Solicitó financiación para abrir un bar. Tuvo que abonar el precio del traspaso del local, las reformas necesarias, el alquiler y el equipamiento y productos. Al principio todo fue bien, pero la facturación del bar empezó a descender y se vio obligada a cerrarlo. Pasó a trabajar por cuenta ajena con la intención de ir devolviendo la financiación poco a poco, pero los ingresos no fueron suficientes para ello.

3) Un matrimonio ha dejado atrás sus deudas, que ascendían a 93.499 euros. Dos meses antes del nacimiento del primer hijo del matrimonio, ella se quedó sin trabajo. Si bien intentaron subsistir con el sueldo de él y la prestación de ella, la imposibilidad de acceder al mercado laboral compatibilizándolo con la maternidad hizo que la prestación se extinguiera. Aunque más tarde se incorporó al mercado laboral, lo hizo mediante contratos temporales y se volvió a quedar sin empleo..

4) 173.724 euros es la cantidad de la que se ha librado un pequeño empresario. El motivo del endeudamiento viene provocado por el cierre de una actividad empresarial cárnica que tenía el deudor, lo que provocó la falta de ingresos y derivó en el impago de la hipoteca.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la cancelación de sus deudas y, por ende, una nueva vida económica en caso de que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Hasta la fecha, Repara tu Deuda ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Cada día se están produciendo nuevas llamadas de personas interesadas en acogerse a este mecanismo. En paralelo se están tramitando cientos de expedientes de particulares y autónomos cuyos casos van avanzando en el objetivo de poner a cero sus finanzas.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por tanto, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735