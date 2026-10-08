Repara tu Deuda Abogados cancela 103.017 € en Granollers (Barcelona) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 8 de octubre de 2026.- Una economía familiar puede cambiar mucho cuando aparecen gastos que no estaban previstos. Es lo que ocurrió en Granollers (Barcelona, Cataluña), donde Repara tu Deuda Abogados, principal despacho en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 103.017 euros a una unidad familiar que ya no podía asumir sus obligaciones.

De formar un hogar a intentar ponerse al día con nuevos préstamos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que los primeros préstamos respondieron a necesidades concretas: el traslado de uno de los cónyuges desde su país de origen, la entrada de una vivienda de alquiler, enseres básicos, alimentación y vestimenta. También recurrieron a financiación para adquirir un vehículo de segunda mano. “Al principio podían atender sus responsabilidades financieras con normalidad”, señalan los letrados.

La situación se complicó con la enfermedad de la madre de una de las partes deudoras. Los gastos médicos en su país de origen y los desplazamientos necesarios por la gravedad de su estado llevaron a solicitar otro préstamo. En ese periodo, una de las partes tuvo que afrontar las cuotas con un solo ingreso, lo que provocó retrasos en los pagos y un aumento de la deuda por los intereses de demora.

Cuando uno de los afectados retomó su actividad laboral, intentaron ponerse al día solicitando nuevos préstamos para liquidar aquellos que ya presentaban morosidad. “Buscaron regularizar su situación, pero recurrir a más financiación terminó aumentando el endeudamiento”, indican los abogados. Actualmente, los ingresos conjuntos del hogar rondan los 2.500 euros mensuales y apenas permiten atender los gastos esenciales.

Situaciones como esta ayudan también a entender por qué la Ley de Segunda Oportunidad ha ganado presencia desde su llegada a España en 2015. Las dudas iniciales sobre su aplicación práctica han ido dejando paso a un mayor conocimiento del mecanismo, impulsado en parte por la difusión de casos resueltos. Hoy pueden recurrir a esta vía particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia y reúnen los requisitos establecidos legalmente.

Saber si el procedimiento encaja también forma parte del primer paso

Antes de iniciar la tramitación, Repara tu Deuda realiza un estudio previo y gratuito de viabilidad para valorar junto al interesado si su situación permite acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Si el caso no resulta viable, el despacho se lo comunica para evitar que dedique tiempo y recursos a un procedimiento que no se ajusta a sus circunstancias.

El despacho está formado por abogados especialistas en derecho concursal y un equipo joven y dinámico que destaca por su innovación y efectividad. Esta forma de trabajar se apoya también en MyRepara, una herramienta desde la que los clientes pueden consultar el estado y las distintas fases de su expediente, aportar documentación, realizar consultas y mantener reuniones con especialistas sin desplazamientos innecesarios.

A esta especialización se suma la defensa de los derechos de los consumidores. El despacho analiza contratos para comprobar si existen cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Conocer la Ley de Segunda Oportunidad no cambia las circunstancias que originaron una insolvencia, pero sí puede cambiar la manera de afrontarla. Saber que existe una vía legal, conocer sus requisitos y comprobar previamente si puede aplicarse permite sustituir la incertidumbre por una alternativa concreta para volver a tomar decisiones económicas con mayor margen.

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