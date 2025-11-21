Repara tu Deuda Abogados cancela 136.472 € en Bilbao (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad El exonerad

Madrid, 21 de noviembre de 2025.-

El exonerado, ya jubilado, sufrió una precariedad laboral que le llevó a solicitar préstamos que no consiguió devolver

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en el País Vasco. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre de Bilbao (Bizkaia) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 136.472 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de endeudamiento se originó por la situación de precariedad laboral y salario insuficiente para poder hacer frente a los gastos familiares. Por este motivo, la parte deudora necesitó recurrir a financiación externa a sus propios recursos. Con posterioridad, comenzó a percibir la prestación por desempleo. La cuantía recibida no le permitía llegar a todo y volvió a acudir a financiación para asumir las cuotas impagadas anteriormente. Actualmente, el exonerado se encuentra jubilado y difícilmente puede hacer frente a sus necesidades más básicas”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas a causa de la situación económica en la que se encuentran. En este tiempo, el despacho ha ayudado a miles de personas a dejar atrás sus problemas financieros, reemprender de nuevo con más fuerza, respirar aliviadas y dejar de recibir las inquietantes llamadas por parte de bancos y entidades financieras”.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor precisamente en septiembre del año 2015. En todo este tiempo, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diversos, pero que tienen en común su incapacidad de pago.

Esta legislación les permite quedar exonerados de los pagos siempre que cumplan una serie de requisitos predeterminados. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe siempre movido por la buena fe, ofreciendo toda la documentación que acredite de su estado de insolvencia.

Repara tu Deuda Abogados ofrece una tecnología avanzada y adaptada a todo tipo de clientes. A través de una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, permite la reducción de los costes, el seguimiento del proceso, la realización de consultas personalizadas y compartir con otras personas la experiencia y el grado de satisfacción.

