Repara tu Deuda Abogados cancela 13.810 € de deuda con la Ley de Segunda Oportunidad en Palma - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Palma de Mallorca, 18 de agosto de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la exoneración de una deuda de 13.810 euros en Palma de Mallorca. El caso pone de manifiesto una realidad que muchas personas desconocen: aceptar ser avalista de un familiar no es un simple trámite, sino un compromiso legal que puede convertir al avalista en responsable de la deuda si el titular deja de pagar. Esta circunstancia puede comprometer su patrimonio, dificultar el acceso a financiación e incluso provocar su inclusión en registros de morosidad.

Los abogados especializados del despacho explican que el origen de la insolvencia se remonta al momento en que el afectado aceptó avalar un préstamo solicitado por su hermano. Con el paso del tiempo, éste dejó de abonar las cuotas sin comunicárselo, por lo que la deuda terminó recayendo sobre el avalista. La acumulación de los impagos desembocó en un escenario de sobreendeudamiento del que ya no pudo salir. Desde entonces, los ingresos que percibe resultan insuficientes para cubrir algo más que sus necesidades básicas.

Un mecanismo pensado para situaciones muy diferentes

La Ley de Segunda Oportunidad no está reservada a un único perfil de deudor. Pueden acogerse pequeños empresarios cuyos proyectos no alcanzaron los resultados esperados, autónomos que afrontaron inversiones fallidas o particulares cuya economía se vio afectada por circunstancias personales o laborales. También da respuesta a casos como el de quienes avalaron una operación financiera y acabaron asumiendo una deuda ajena.

Antes de iniciar cualquier actuación, Repara tu Deuda Abogados realiza una evaluación gratuita para comprobar si el interesado reúne los requisitos previstos por la normativa. Cuando el caso no es viable, el despacho lo comunica desde el primer momento, evitando que la persona afronte trámites innecesarios. Este análisis permite verificar aspectos como la buena fe del deudor, la inexistencia de condenas por delitos de carácter socioeconómico en los últimos años, la situación de insolvencia actual o inminente y la transparencia en la información facilitada.

La exoneración no solo supone dejar atrás una deuda. También permite cesar las reclamaciones relacionadas con las obligaciones extinguidas, abandonar los registros de morosidad y recuperar progresivamente la capacidad de acceder a financiación. El propósito de este instrumento es favorecer que quienes atraviesan una situación de insolvencia puedan reconstruir su estabilidad económica y retomar sus proyectos con mayores garantías.

Desde 2015, Repara tu Deuda ha centrado su actividad en este ámbito, asesorando a particulares y autónomos de toda España que buscan una solución legal al sobreendeudamiento. La experiencia acumulada durante estos años lo ha consolidado como el principal despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad en el país.

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