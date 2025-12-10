Repara tu Deuda Abogados cancela 167.188 € en Murcia con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

3 nuevos casos de exoneración de deudas en Murcia en un solo mes

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 167.188 euros de deuda en Murcia en tan solo un mes. Se trata de 3 nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) Un hombre ha logrado la exoneración de su deuda de 65.609 euros. Su estado de insolvencia se originó por la necesidad de cubrir sus gastos más vitales. El primer acontecimiento que originó la situación actual de insolvencia fue la pérdida del trabajo estable que poseía hasta la llegada de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Asimismo, el segundo hecho que causó su insolvencia fue la carga de gastos que conllevó su divorcio ya que, anteriormente a dicha separación, los gastos eran compartidos. Por estos motivos, la parte deudora se encontraba en una situación de insolvencia que le impedía hacerse cargo de sus deudas.

2) Una mujer de Alcantarilla se ha despedido de un importe de 78.261 euros. Necesitó financiación para poder pagar una intervención por problemas odontológicos. Posteriormente requirió de más para un tema médico para un animal de compañía. Cuando estaba con su pareja adquirieron un piso, el cual tuvieron que amueblar. Sin embargo, la relación finalizó y la deudora hubo de trasladarse a uno de alquiler. Volvió a solicitar de nuevo otros créditos para cubrir todos los gastos. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

3) De San Pedro del Pinatar es otra mujer, madre de tres hijos, que se ha liberado de una cantidad de 23.318 euros. Fue avalista en la adquisición de un vehículo. Además, la mayoría de los trabajos de la deudora eran temporales, combinado con épocas de desempleo. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara otros nuevos para cubrir la financiación que había solicitado. Con los ingresos generados, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor hace más de cien años en Estados Unidos. A España llegó en el año 2015, con el objetivo de ofrecer una salida jurídica a todas aquellas personas con problemas económicas para que pudieran cancelar las deudas contraídas a las que no pueden hacer frente.

Desde su fundación en septiembre del mismo año 2015, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cantidad de 380 millones de euros exonerados. Estas personas liberadas de sus cargas económicas proceden de las diferentes comunidades autónomas de España y responden a perfiles muy diversos.

Otra especialidad de Repara tu Deuda Abogados es el derecho bancario. En este sentido, procura el análisis de los contratos firmados por sus clientes con bancos y entidades financieras. Por este motivo, comprueba la posible existencia de cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

