Repara tu Deuda Abogados cancela 172.139 euro en Castrillón (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado sufrió un trastorno límite de la personalidad, que le hizo caer en problemas de adicciones.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Castrillón (Asturias). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 172.139 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó a partir del sufrimiento de un trastorno límite de personalidad. Durante años no tuvo una buena evolución de su enfermedad. Solicitó nuevos créditos para cubrir adicciones en las que había caído. Todo ello provocó que perdiera el trabajo, por lo que pidió más para asumir la financiación solicitada. Afortunadamente, el deudor encauzó de nuevo su vida, sometiéndose a tratamiento y atención médica para su recuperación física y emocional. Actualmente, apenas puede cubrir sus gastos más esenciales por encontrarse en clara situación de sobreendeudamiento".

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas, tanto particulares como autónomos. Aunque al principio había cierto desconocimiento acerca de la existencia de esta legislación, la realidad es que la difusión de casos y el transcurrir de los años ha supuesto una consolidación de esta herramienta".

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del mismo año 2015. Desde que puso en marcha su actividad, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Además, cada día se producen llamadas de personas interesadas en acogerse a este mecanismo y muchos exonerados explican a familiares y allegados su caso de éxito, con lo que animan a otros endeudados a empezar el proceso lo antes posible.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos tener una segunda oportunidad en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Ésta permite la reducción de los costes del procedimiento, compartir experiencia sobre el grado de satisfacción del cliente y mantener reuniones con los profesionales del despacho.

