Repara tu Deuda Abogados cancela 1.874.819 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

18 nuevos casos en un mes en Madrid de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.824.080 euros de deuda en Madrid. Se trata de 18 nuevos casos en un mes que han concluido con resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

1) Un matrimonio de Getafe ha cancelado una deuda de 65.051 euros. Los deudores tenían previsto construir una vivienda y emprender un negocio. Por este motivo, solicitaron varios préstamos para conseguirlo. Al adquirir todos los materiales sufrieron un robo, no pudieron construir la vivienda y se quedaron con las deudas. Posteriormente, se vieron obligados a solicitar préstamos para los gastos mensuales que tenían, pensando que la situación económica mejoraría. No obstante, esto no ocurrió.

2) Otro matrimonio, en esta ocasión de Fuenlabrada, ha quedado liberado de un importe de 162.986 euros. Los deudores solicitaron los préstamos para pagar los gastos ordinarios que tenían. Posteriormente, ella dejó de trabajar en dos sitios. Esto supuso que los ingresos de la unidad familiar se vieran reducidos notablemente y dejaran de pagar los préstamos para hacer frente al pago de las facturas.

3) Un hombre de Pinto se ha despedido de una deuda de 76.714 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando realizó su trabajo por cuenta propia como empresario. Para ello, tuvo que pedir financiación. Desgraciadamente, la facturación del negocio fue disminuyendo y no pudo hacer frente a las obligaciones contraídas. Al final, se produjo el cierre de la empresa, con una carga crediticia que le ha llevado al actual sobreendeudamiento.

4) Otro hombre, de Torrejón de Ardoz, se ha liberado de una cantidad de 22.783 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos de abogados por todos los trámites derivados de su divorcio. Otro de los créditos fue solicitado para cubrir el pago de la ortodoncia de su hijo menor de edad y para cubrir el resto de gastos familiares como manutención, alimentación, etc. Inicialmente, podía hacer frente al pago de las cuotas, pero empezó a utilizar tarjetas de crédito y los intereses empezaron a acumularse y a quedarse impagados. Solicitó nuevos préstamos con la intención de saldar dichos intereses y poder unificar las deudas. No obstante, acabó cayendo en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

5) Una mujer de Ciempozuelos ha quedado exonerada de un importe de 130.917 euros. Desafortunadamente, su madre enfermó, por lo que tuvo que asumir su cuidado durante varios años hasta su posterior fallecimiento. Posteriormente, también por motivos de salud, la propia deudora se vio obligada a estar una larga temporada de baja, lo que repercutió en que su economía se viera debilitada. Además, al tener que desalojar la vivienda en la que vivía con su madre, adquirió un crédito para la adquisición de una nueva casa.

Estos y otros casos demuestran que la Ley de Segunda Oportunidad continúa siendo un verdadero bálsamo para aquellos que viven angustiados por sus deudas. Desde su entrada en vigor en España hace ya más de 10 años ha ayudado a miles de personas a dejar atrás sus pesadillas económicas y emocionales.

En todo este tiempo, el despacho ha conseguido la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas que proceden de circunstancias muy diferentes, pero tienen en común que no pueden hacer frente a los pagos pendientes.

Para ser beneficiario del mecanismo de segunda oportunidad, es necesario actuar de buena fe aportando toda la documentación al juez, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

