Repara tu Deuda Abogados cancela 2.223.473 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Cataluña, 14 de noviembre de 2025.-

24 nuevos casos de cancelación de deuda con resultados satisfactorios se han producido en Barcelona (Catalunya) en un mes

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2.223.473 euros de deuda en Barcelona (Catalunya). En un mes, se han producido 24 nuevos casos de éxito gestionados por el despacho en Barcelona (Catalunya).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre de Cerdanyola del Vallès ha dicho adiós a un importe pendiente de pago de 726.316 euros. Invirtió en un negocio de transporte de mercancías. Solicitó créditos para la compra de vehículos para el desarrollo de la actividad. Desafortunadamente, el negocio no generó rentabilidad, por lo que el deudor se vio en la necesidad de cerrarlo. Posteriormente, empezó a trabajar por cuenta ajena, aunque por tiempo determinado, y sin derecho a ninguna prestación en las épocas de desempleo. Estas circunstancias derivaron en que solicitara otros nuevos para cubrir la financiación anterior.

2) Un vecino de Sabadell ha cancelado 131.415 euros. El motivo de endeudamiento viene producido por la pandemia del COVID-19. Y es que el concursado tenía una actividad de restauración que se vio obligado a cerrar a causa de la situación económica generalizada. Los impagos se le acumularon por la falta de facturación.

3) En Badalona una mujer ha quedado exonerada de una cantidad de 108.538 euros. Su insolvencia se originó tras la pérdida de su trabajo a causa de la enfermedad de Parkinson. Como consecuencia se le concedió una invalidez total permanente, con un 55% la base reguladora. A ello se le sumó la incapacitación de su marido en un 65%. Con esta notable reducción de sus ingresos, le resultó imposible asumir con normalidad los gastos vitales y, a la vez, las cuotas de los créditos anteriormente solicitados.

4) 95.791 euros es el importe exonerado por un hombre de Terrassa, localidad en la que se han producido cuatro casos que suman 532.917 euros. Pidió financiación para la compraventa de una vivienda. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente a la devolución de los préstamos. Sin embargo, a raíz de la crisis del 2008, el tipo de interés aumentó y su cuota hipotecaría llegó a subir a más del doble. En aquel momento, con los ingresos familiares, no podía pagar esa cuota tan elevada y no tuvo más remedio que entregar su vivienda. Con los años el núcleo familiar creció al tener dos hijos, y solicitó más financiación. Por desgracia, el deudor pasó por una ruptura y un posterior divorcio, quedándose sin el apoyo económico de su excónyuge.

5) En Castelldefels, donde se han producido dos casos, un hombre ha quedado exonerado de una deuda de 32.876 euros. Su estado de insolvencia se originó con la solicitud de un crédito para adquirir un vehículo. Un año más tarde, se vio obligado a solicitar otro crédito para hacer frente a su reparación. Posteriormente, el deudor tuvo que acondicionar la vivienda familiar. Desafortunadamente, perdió su puesto de trabajo y sólo iba consiguiendo trabajos de forma temporal, no estable.

Aparte de estas localidades y la propia ciudad de Barcelona, hay otros municipios donde han tenido lugar diferentes cancelaciones de deuda: Granollers, Montcada i Reixac, Igualada, Sant Feliú de Llobregat, Rubí y Parets del Vallès.

