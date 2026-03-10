Repara tu Deuda Abogados cancela 295.323 € en Córdoba (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu deuda abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de marzo

4 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Córdoba (Andalucía)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 295.323 euros de deuda en Córdoba (Andalucía). Se trata de cuatro nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia en un solo mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) El primer caso es el de un hombre y una mujer que han cancelado una deuda de 104.606 euros. El estado de insolvencia de los deudores se originó al iniciar su convivencia en común e irse a vivir juntos. Los deudores tuvieron que asumir gastos que no esperaban ya que él se vio obligado a trabajar fuera de la ciudad y se costeó su estancia en Sevilla. Además, el deudor hubo de ayudar a sus suegros y a su cuñado. Por esta razón, los deudores no pudieron hacer frente a los gastos y necesitaron pedir préstamos. Esta situación fue muy pasajera, pero supuso un gran coste económico para los deudores. Empezaron a retrasarse en el pago de algunas cuotas. Por este motivo, las entidades empezaron a aplicar los intereses de demora pertinentes. Intentaron renegociar las cuotas, pero los bancos se negaron. La deudora, además, sólo obtenía trabajos con contratos temporales, lo que se traducía en una gran inestabilidad económica. Todo ello hizo que no pudieran asumir las deudas.

2) Un matrimonio ha quedado exonerado de un importe pendiente de pago de 19.185 euros. Su estado de insolvencia comenzó al necesitar financiación para cubrir todos los gastos familiares ya que no podían satisfacerlos con los ingresos obtenidos. Desafortunadamente la deudora perdió su puesto de trabajo y no consiguió ningún nuevo empleo. A esta situación se le añade que su hijo tenía un grado de minusvalía del 34% y requería de gastos adicionales para el tratamiento. Por otro lado, hay que señalar los gastos de estudios y mantenimiento de su hija mayor que se tuvo que mudar para realizarlos. En paralelo, el exonerado sufrió una cierta inestabilidad laboral, que le llevó a no poder hacer frente a esos créditos y a sus necesidades básicas.

3) En Lucena, hay que mencionar el caso de un hombre que ha quedado exonerado de 117.000 euros de deuda. Tras caer en una situación de sobreendeudamiento, el concursado se acogió al mecanismo de cancelación de deudas de particulares y autónomos con el objetivo de empezar una nueva vida desde cero.

4) Una mujer ha dicho adiós a una deuda de 54.532 euros. Su insolvencia se originó cuando sufrió una reducción de su salario. La deudora solicitó los créditos para los gastos de la vivienda y para el día a día. El retraso de las cuotas provocó que los intereses aumentaran considerablemente. Como no tenía más que un único ingreso, no pudo cubrir las necesidades más esenciales y todo ello derivó en sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015 tras su aprobación por parte del Parlamento de España. Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho que comenzó la labor de aplicación de este mecanismo al haber sido fundado en septiembre del mismo 2015. Durante estos más de diez años, la firma ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho está también especializado en derecho bancario. Es por ello que el gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Comprueba si existe algún tipo de cláusula abusiva para así reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

