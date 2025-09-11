Repara tu Deuda Abogados cancela 299.787 € en San Fernando (Cádiz) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Sus padres habían desatendido pagos de la vivienda y él también se endeudó por temas de salud

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Andalucía. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un vecino de San Fernando (Cádiz) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que le ha supuesto la liberación de una deuda de 299.787 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de la vivienda a sus padres, actuando él como hipotecante no deudor. Desafortunadamente se percató muchos años después de que los padres solo habían abonado una pequeña parte de esa hipoteca. Intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con ellos para su venta. Posteriormente, el deudor se vio en la necesidad de solicitar otros nuevos créditos para cubrir gastos familiares por temas de salud. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos, pidiera otros para cubrir la financiación que había solicitado. La acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento”.

Como en su caso, son muchas las personas que tienen que hacer frente a diversos contratiempos que se van encontrando por el camino. A pesar de que inicialmente creen que podrán devolver todas las deudas, lo cierto es que cuando encuentran el mecanismo de segunda oportunidad se dan cuenta de que han encontrado la salida real y más eficaz a todos sus problemas de deudas.

Quienes acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo las grandes ventajas de quedar exonerados de todas sus deudas. Además de dejar atrás todos los miedos por no pagar sus deudas y los malos momentos que van asociados a ello, no sufren más los embargos de sus nóminas, dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras, pueden solicitar nueva financiación si lo desean y registrar bienes futuros.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha hecho una labor de difusión de los casos que le ha convertido en referente en la aplicación de esta herramienta. En estos momentos, se cifra en más de 340 millones los exonerados por el despacho a través de este mecanismo.

Para tener acceso a la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario que la persona cumpla una serie de requisitos imprescindibles. Básicamente, es fundamental que el concursado presente toda la documentación pertinente para validar que no puede pagar sus deudas, lo cual significa que está actuando de buena fe. Además, no puede haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años ni haberse acogido al proceso los cinco años anteriores.

