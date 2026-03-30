Repara tu Deuda Abogados cancela 37.430 € en Barakaldo (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 30 de marzo de 2026.-

El exonerado, separado, se endeudó para ayudar económicamente a su madre que se encontraba en su país de origen (Perú)

(Información remitida por la empresa firmante)

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 37.430 euros de deuda en Barakaldo (Bizkaia, País Vasco). Se trata de un hombre, padre de una hija, que ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, la historia de este exonerado es la siguiente: “huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para gastos familiares, sobre todo los derivados del alquiler de una nueva vivienda tras su separación y para cubrir los gastos de abogados. Por otra parte, también solicitó otros créditos para todos los gastos de viaje y seguro de su madre que estaba en su país de origen, Perú, y para ayudarla económicamente. A esto hay que añadirle que la mayoría de los trabajos del deudor eran temporales y a tiempo parcial, repercutiendo esta circunstancia en su bolsillo y viéndose en la necesidad de solicitar nuevos créditos para los gastos diarios. El deudor intentó una reunificación de deudas, pero sin éxito. Todas estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara otros para cubrir la financiación que había solicitado. Con los ingresos generados por el deudor, no ha logrado salir de la situación en la que se encontraba”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España hace ya 10 años. La experiencia lograda y un método de trabajo excelente ha llevado al despacho a ser el líder a nivel nacional en exoneración de deudas. Desde su fundación en septiembre del mismo año 2015, ha logrado superar la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Entre los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad hay que mencionar los siguientes: actuar en todo momento de buena fe, con total transparencia, no haberse acogido en los últimos cinco años al proceso ni haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los últimos diez y encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

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