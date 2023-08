Repara tu Deuda Abogados cancela 46.000€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La concursada cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir.

Terrassa (Barcelona), 18 de agosto de 2023.- El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Terrassa (Barcelona, Cataluña) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así liberada de una deuda que ascendía a 46.000 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

La concursada acudió a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, en una situación de sobreendeudamiento de la que no sabía cómo salir. Una vez analizado el caso, los abogados de Repara tu Deuda comenzaron los trámites para que la persona pudiera acogerse a esta herramienta. Una vez conocido el resultado de la sentencia por parte del juez, ahora ya está liberada del 100% de sus deudas.

Cada día se producen cancelaciones de deuda en alguna comunidad autónoma de España. Esto provoca que muchas personas angustiadas por su bloqueo económico confíen en la Ley de Segunda Oportunidad y soliciten el servicio de abogados especialistas en nuestro país. Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, "la Ley de la Segunda Oportunidad ha venido para quedarse. Ha entrado en muchos hogares que anteriormente desconocían que existía un mecanismo previsto desde el año 2015 para que pudieran cancelar sus deudas".

Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, señalan que algunas de las claves principales para triunfar en el proceso son "contar con los mejores expertos en esta legislación, utilizar una óptima tecnología digital y tener un enfoque centrado en la persona ya que estamos ante particulares y autónomos que han sufrido mucho la situación económica". En estos momentos, el despacho ha conseguido superar la cifra de 160 millones de euros exonerados a sus clientes.

La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos. Para ello, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros, que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que hayan actuado de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos. A quienes no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, una vez revisados los contratos con bancos y entidades financieras para ver si existe alguna cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

