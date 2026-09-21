Repara tu Deuda Abogados da un nuevo rumbo a 5.167 € de una vecina de Salamanca

Ley de Segunda Oportunidad; Repara tu Deuda Abogados da un nuevo rumbo a 5.167 € de una desempleada de Salamanca - Repara tu Deuda Abogados

El desempleo prolongado y los gastos derivados de su divorcio llevaron a la afectada a recurrir a financiación.

(Información remitida por la empresa firmante)

Salamanca, 21 de septiembre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado la exoneración de 5.167,24 euros de una vecina de Salamanca. La resolución le permite obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) después de que una etapa prolongada de desempleo y los gastos sobrevenidos por su divorcio terminaran deteriorando su economía.

Los abogados de Repara tu Deuda sitúan el origen del problema en un sobreendeudamiento personal. “Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó como consecuencia de un sobreendeudamiento personal. La insolvencia comenzó cuando la deudora entró en situación de desempleo”, señalan. Ese periodo sin trabajo se prolongó y, al mismo tiempo, tuvo que afrontar los gastos sobrevenidos derivados de su divorcio. Ante la falta de recursos suficientes, recurrió a financiación con la intención de cubrir esas necesidades y devolver las cantidades poco a poco.

La situación económica no mejoró durante los meses siguientes. La prestación por desempleo apenas le permitía atender los gastos más esenciales y, sin margen para asumir todos sus compromisos, terminó dejando de pagar las cuotas de la financiación contratada.

Una vía legal frente a las deudas que ya no pueden asumirse

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos insolventes acceder, cuando cumplen los requisitos establecidos, a la exoneración de las obligaciones que legalmente puedan ser perdonadas. Entre sus principales beneficios se encuentran aliviar un endeudamiento insostenible, facilitar la salida de determinados registros de morosidad tras la exoneración y favorecer la recuperación de la actividad económica y financiera. La obtención de la EPI representa así uno de los efectos centrales del procedimiento.

La intervención jurídica se integra además en una propuesta de acompañamiento más amplia. Grupo Repara ha impulsado el Programa Vida Nueva sin Deudas, que combina la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad con diagnóstico financiero, una estrategia adaptada a cada situación, seguimiento durante el procedimiento y un plan orientado a la estabilidad posterior. Repara tu Deuda Abogados asume dentro de este modelo la estrategia legal y la gestión de los expedientes.

Las opiniones publicadas por antiguos clientes aportan otra perspectiva sobre el procedimiento. En ellas se repiten especialmente el alivio al recibir la resolución, la importancia de tener paciencia ante los tiempos judiciales y el cambio que supone dejar de convivir con pagos que no pueden afrontarse. Algunas valoraciones reconocen que la espera puede resultar larga, pero destacan el resultado obtenido una vez concluida la tramitación.

En Salamanca, la resolución permite a la afectada dejar atrás una etapa condicionada por unos pagos que sus ingresos ya no podían sostener. A partir de ahora, su economía puede volver a organizarse sobre los recursos de los que realmente dispone.

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