Repara tu Deuda Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad como derecho reconocido de particulares y autónomos - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de febrero

La estabilidad financiera constituye uno de los pilares esenciales del desarrollo personal y profesional. Cuando esta se quiebra por circunstancias adversas, el ordenamiento jurídico español ofrece mecanismos para restaurarla. La Ley de Segunda Oportunidad se configura así como un derecho reconocido para particulares y autónomos que atraviesan una situación de insolvencia.

En este ámbito, Repara tu Deuda Abogados desempeña un papel destacado en la aplicación de esta herramienta legal, orientada a recuperar la normalidad económica bajo criterios de responsabilidad y buena fe.

El derecho de particulares y autónomos a la Segunda Oportunidad

El perfil de quienes se acogen a este mecanismo es amplio y diverso. Se encuentran pequeños empresarios que emprendieron proyectos con resultados adversos, profesionales autónomos afectados por coyunturas económicas complejas y particulares que atraviesan situaciones laborales, familiares o de salud que han derivado en un sobreendeudamiento. Todos ellos comparten un denominador común: la necesidad de una solución jurídica que les permita restablecer su equilibrio financiero.

Para beneficiarse de esta herramienta legal, es imprescindible cumplir determinados requisitos. Entre ellos, no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, encontrarse en estado actual o inminente de insolvencia y actuar de buena fe, aportando la documentación requerida y sin ocultar bienes ni ingresos. Asimismo, no debe haberse utilizado este procedimiento en los cinco años anteriores.

La legislación permite que las personas que cumplen estas condiciones puedan quedar exoneradas de sus deudas, obteniendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho). Entre los efectos más valorados se encuentran la salida de los listados de morosidad, el cese de las llamadas de bancos y entidades financieras, así como la posibilidad de solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

Repara tu Deuda Abogados, referencia jurídica en la aplicación de la ley

Desde 2015, Repara tu Deuda Abogados ha desarrollado su actividad en la aplicación de la Ley aprobada por el Gobierno que permite cancelar deudas contraídas con bancos, entidades de crédito y terceros. El bufete, integrado por abogados especialistas en derecho concursal, ha acompañado a miles de clientes en procedimientos orientados a recuperar su estabilidad económica mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

Las opiniones sobre Repara tu Deuda reflejan la experiencia de quienes han culminado el proceso favorablemente. Algunos testimonios señalan que “la ley de la segunda oportunidad es una realidad y Repara tu Deuda lo consigue”, poniendo de relieve la relevancia de contar con asesoramiento jurídico especializado.

El modelo de actuación del despacho facilita el acceso al procedimiento y favorece que el expediente avance con diligencia. Esta metodología ha contribuido a consolidar la Ley de Segunda Oportunidad como un derecho efectivo para particulares y autónomos que necesitan restablecer su situación económica dentro del marco legal.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es