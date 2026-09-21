Repara tu Deuda Abogados libra a una madrileña de 206.839 € con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La pandemia recortó sus ingresos al perder las horas extra y la llevó a recurrir a nuevos créditos para poder seguir pagando

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- A veces, un cambio laboral aparentemente puntual basta para romper un equilibrio económico. Así ocurrió en este caso: una mujer de Madrid ha logrado dejar atrás una deuda de 206.839 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución le ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y quedar liberada del importe pendiente.

La pérdida de ingresos durante la pandemia rompió su estabilidad

Los abogados de Repara tu Deuda explican cómo comenzó el problema: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la pandemia, pues le fueron suprimidas las horas extraordinarias que realizaba, circunstancia que disminuyó de manera significativa sus ingresos y le impidió hacer frente a sus obligaciones económicas”.

Los préstamos que había contratado estaban destinados a atender distintas necesidades esenciales. Hasta entonces podía afrontar sus compromisos, pero la caída de sus recursos cambió el escenario. Al no disponer ya del mismo margen económico, comenzó a recurrir a nueva financiación para satisfacer pagos anteriores. Esta dinámica fue incrementando progresivamente las cantidades pendientes hasta desembocar en un sobreendeudamiento que no podía asumir con sus recursos.

Precisamente, el análisis de las obligaciones contraídas forma parte también del trabajo que realiza el despacho más allá de la segunda oportunidad. Repara tu Deuda Abogados está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores y estudia los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. De esta forma, cada realidad financiera puede examinarse desde las distintas vías jurídicas disponibles.

Del ‘fresh start’ estadounidense a una nueva oportunidad en España

La idea de que una insolvencia no tiene por qué acompañar a una persona indefinidamente no es reciente. Su antecedente se encuentra en Estados Unidos, donde desde hace más de un siglo existe una tradición concursal ligada al concepto de fresh start, es decir, la posibilidad de recuperar el rumbo económico después de atravesar graves dificultades. España incorporó en 2015 su propia Ley de Segunda Oportunidad.

Desde Repara tu Deuda señalan que “esta legislación ofrece una salida a particulares y autónomos que se encuentran en una situación de insolvencia y necesitan recuperar la normalidad económica”. Para acogerse a ella es necesario cumplir los requisitos previstos legalmente, entre ellos actuar de buena fe durante el procedimiento y encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad especializada en esta materia en septiembre de 2015. Desde entonces, los expedientes gestionados reflejan realidades laborales, familiares y económicas muy diversas. Para esta madrileña, la exoneración supone dejar atrás el sobreendeudamiento que comenzó con aquel descenso de sus ingresos y recuperar margen para encarar una nueva etapa financiera.

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