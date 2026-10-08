Repara tu Deuda ayuda a cancelar 71.291,96 € en Almería (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida del empleo de su mujer redujo los ingresos del hogar y una cadena de créditos para cubrir necesidades familiares terminó haciendo insostenibles los pagos

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 8 de octubre de 2026.- “Hay momentos en los que los ingresos dejan de ser suficientes para sostener obligaciones que antes podían asumirse”, explican desde Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en España en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta realidad está detrás del caso resuelto en Almería, cuyo procedimiento ha concluido con la EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) de 71.291,96 euros.

Cuando cubrir las necesidades de la familia obliga a recurrir una y otra vez al crédito

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el afectado había recurrido a financiación para afrontar gastos familiares. El equilibrio se complicó cuando su mujer perdió el empleo y los ingresos mensuales del hogar disminuyeron considerablemente. Ante esa situación, solicitaron créditos para atender las necesidades más esenciales.

A ello se sumó una avería en el vehículo, necesario para facilitar la movilidad de la familia. Con menos recursos y varias obligaciones pendientes, el afectado volvió a financiarse para cubrir compromisos anteriores. “Llegó un momento en el que sus ingresos apenas alcanzaban para los gastos imprescindibles y continuar atendiendo todos los pagos dejó de ser posible”, señalan los letrados.

Una ley que permite recuperar posibilidades que las deudas habían limitado

Repara tu Deuda Abogados nació en septiembre de 2015, coincidiendo con la aprobación en España de la Ley de Segunda Oportunidad. En pocos años, el despacho pasó a ocupar una posición destacada en la tramitación de estos procedimientos para particulares y autónomos, hasta gestionar un elevado porcentaje de los casos presentados en el país.

La exoneración puede tener efectos que van más allá de la propia deuda. Quienes cumplen los requisitos legales pueden recuperar progresivamente su normalidad financiera: salir de registros de morosidad cuando corresponda, dejar atrás las reclamaciones vinculadas a las obligaciones exoneradas y volver a disponer de mayor libertad para organizar su patrimonio y sus proyectos económicos.

Conocer cada paso también forma parte de la segunda oportunidad

Durante el procedimiento, disponer de información sobre la evolución del expediente ayuda a entender mejor cada fase y los pasos necesarios hasta su resolución. Repara tu Deuda acompaña a sus clientes a lo largo de este recorrido, facilitando el seguimiento de una tramitación que puede resultar especialmente importante para quienes llevan tiempo condicionados por sus obligaciones económicas.

Ese acompañamiento permite que la segunda oportunidad se entienda no solo desde el resultado final, sino también desde la seguridad de saber cómo evoluciona el procedimiento. Resolver una situación de insolvencia puede abrir el camino para recuperar progresivamente una mayor autonomía sobre las propias decisiones económicas.

El caso de Almería recuerda el valor práctico de conocer esta legislación antes de asumir que una situación de sobreendeudamiento no tiene remedio. Saber que existe un mecanismo legal, entender sus requisitos y recibir asesoramiento especializado puede cambiar la perspectiva: la deuda pertenece a una etapa concreta; la posibilidad de reorganizar el futuro no tiene por qué terminar con ella.

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