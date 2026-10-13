Repara tu Deuda cancela 126.584 € en Cornellà de Llobregat (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La pérdida de su empleo desencadenó unas dificultades económicas que acabaron afectando al pago de su vivienda y la llevaron a una situación de sobreendeudamiento

Barcelona, 13 de octubre.- Una dificultad económica puede alterar por completo la estabilidad de una familia. Una mujer de Cornellà de Llobregat (Barcelona, Cataluña) ha conseguido dejar atrás una deuda de 126.584 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en España en la tramitación de este mecanismo legal, ha gestionado el procedimiento que ha permitido poner fin a su situación de insolvencia mediante la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Perder el empleo fue solo el comienzo de una deuda que siguió creciendo

“Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para gastos familiares, a partir de la pérdida de trabajo”, describen los abogados de Repara tu Deuda. Según explican los profesionales de la firma, la situación se agravó posteriormente al no poder afrontar el pago de la hipoteca de la vivienda de la que era titular.

Debido a la falta de pago de la hipoteca, se inició la ejecución de la vivienda y, tras su entrega, quedó un remanente hipotecario que tampoco pudo asumir. Sin capacidad económica suficiente para hacer frente a los créditos y atender al mismo tiempo sus propias necesidades, recurrió a nuevos préstamos para cubrir la financiación que ya había solicitado. La acumulación de estas obligaciones terminó conduciéndola a la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

A esta realidad se suma que tiene tres hijos menores de edad a su cargo. En la actualidad, los ingresos que obtiene apenas le permiten cubrir sus gastos más esenciales, por lo que continúa atravesando una situación económica especialmente limitada.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad pueden comprobar los efectos que supone quedar exoneradas de sus deudas: abandonar los listados de morosidad, dejar de recibir las insistentes llamadas de bancos y entidades financieras, recuperar la posibilidad de solicitar financiación y poder registrar futuros bienes a su nombre.

Antes de iniciar el procedimiento, Repara tu Deuda realiza un estudio previo completamente gratuito. Los abogados analizan junto con el interesado su situación para determinar si cumple los requisitos y si la deuda puede ser exonerada. Si consideran que el caso no reúne las condiciones necesarias, se lo comunican directamente para evitarle una inversión innecesaria de tiempo y dinero.

La firma también ha incorporado herramientas para facilitar el seguimiento del proceso. A través de MyRepara, sus clientes pueden consultar la evolución de su expediente y mantener más accesible la gestión de la documentación y las comunicaciones relacionadas con el procedimiento.

Otra de las áreas de trabajo de Repara tu Deuda es la defensa de los consumidores. Sus profesionales revisan contratos formalizados con bancos y financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Para esta mujer de Cornellà de Llobregat, el procedimiento supone algo más concreto que cerrar una etapa económica complicada: recuperar la posibilidad de mirar hacia delante sin que las obligaciones que ya no podía asumir continúen condicionando cada decisión. Después de un periodo marcado por un margen económico mínimo, la segunda oportunidad le permite volver a construir estabilidad para ella y sus hijos desde una posición diferente.

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