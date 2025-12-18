Repara tu Deuda cancela 1.450.054 € en Alicante (Comunidad Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

Alicante, 18 de diciembre de 2025.-

3 nuevos casos de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.450.054 euros de deuda en Alicante (Comunidad Valenciana). Se trata de tres nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre se ha despedido de un importe de 1.360.355 euros. En 2004, constituyó junto a otra persona una sociedad que funcionaba como distribuidora de Vodafone. Para poder emprender la actividad, su asesor financiero les recomendó abrir una línea de crédito. Durante los dos primeros años de actividad, apenas necesitaron utilizar el crédito ya que la empresa crecía. Este buen funcionamiento les animó y decidieron aumentar la línea de crédito y solicitar un préstamo para financiar el incremento de personal y la compra de unas oficinas que tuvieron que reformar para adaptarlas a la actividad de la sociedad. Decidieron, con un tercero, constituir una nueva sociedad dedicada al mundo de las nuevas tecnologías y diversificar así su actividad. Las sociedades funcionaban muy bien, pero con la llegada de la crisis económica de 2008 la facturación empezó a disminuir considerablemente. Así las cosas, Vodafone recortó las comisiones que les pagaban, lo que se tradujo en la necesidad de disminuirlas a los trabajadores de la sociedad. Muchos de ellos, en vista de las nuevas condiciones económicas, decidieron dejar la empresa. Por otro lado, el tercer socio marchó de la sociedad. Como era quien más se encargaba de la gestión, la actividad se redujo y decidieron dejarla inactiva. Como consecuencia de todo, dependieron más de la financiación externa y, tras esperar 6 meses la renovación de una póliza de crédito, los bancos decidieron no hacerlo y convertirla en un crédito, lo que afectó profundamente a la tesorería de la sociedad. Por último, en enero de 2013, la Seguridad Social les embargó la liquidación del último trimestre de 2012 que les había pagado Vodafone, su único pagador. Finalmente, la sociedad tuvo que cesar en su actividad. Tras ello, el concursado pudo encontrar un trabajo estable, pero el nivel de deuda generado por la sociedad fue incrementando como consecuencia de los intereses. Era tan grande que dejó de pagar los préstamos para lograr hacer frente el pago de sus gastos más esenciales y necesarios.

2) Una mujer de Denia ha cancelado una deuda de 18.749 euros. Su insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir todos los gastos de viaje para traer a su familia desde Venezuela a España. Posteriormente, la deudora perdió su puesto de trabajo, lo que repercutió en que su economía se viera gravemente afectada. Es por ello que tuvo que solicitar nuevos créditos para cubrir gastos familiares, considerando que la deudora tiene la custodia total de su hijo, sin recibir ningún tipo de manutención. Además, los trabajos que fue consiguiendo posteriormente eran parciales.

3) Una segunda mujer se ha liberado de una cantidad de 70.950 euros. A pesar de tener un sueldo mensual razonable, la señora sufrió una serie de problemas personales. Esto provocó que cayera en un endeudamiento insostenible. No pudo hacer frente a todos sus pagos (créditos, préstamos, tarjetas, etc) con los ingresos mensuales obtenidos.

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en Estados Unidos hace ya más de 100 años. La aprobación por parte del Parlamento de España tuvo lugar en el año 2015. Desde entonces, el despacho ha ayudado a miles de personas físicas, particulares y autónomos, que han podido decir adiós a todas sus deudas. El resultado logrado ha sido ofrecerles una salida jurídica para que no queden importes pendientes de pago y puedan iniciar de nuevo una vida económica.

El despacho ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Haber sido pionero, abriéndose camino a través de numerosas sentencias por toda España, le ha llevado a ser referente en la aplicación de este mecanismo.

