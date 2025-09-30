Repara tu Deuda cancela 82.215€ en Palencia (Castilla y León) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El negocio para el que pidió financiación no fue rentable y se encontró también con la llegada del COVID-19 y la falta de clientes

Madrid, 30 de septiembre de 2025.-

Un vecino de Palencia (Castilla y León) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). El hombre ha quedado exonerado de una deuda de 82.215 euros. El caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para abrir un negocio y para una serie de gastos para publicitarlo. Posteriormente, el deudor solicitó otros nuevos créditos para la compra de un vehículo de trabajo y otro para uso particular. Desafortunadamente, el negocio no obtuvo rentabilidad. Por este motivo, para intentar cubrir los gastos mensuales, vendió los dos coches de los que disponía, pero resultó insuficiente. A todo esto se le añadió la pandemia y la falta total de clientes, lo cual derivó en la necesidad de cerrar el negocio. La situación fue tal que tuvo que irse a vivir a casa de sus padres”.

Como en su caso son numerosas las personas que tienen que acudir a la Ley de Segunda Oportunidad para hallar una salida real a todos sus problemas financieros. Y es que se han encontrado con dificultades de diversa índole, ya sean económicas, de salud, etc. Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, miles de personas han confiado en el despacho para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Repara tu Deuda Abogados es el bufete líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde que fuera fundado precisamente el mismo año de la entrada en vigor de este mecanismo, ha logrado alcanzar la cifra de 360 millones de euros exonerados a personas que proceden de todo el panorama nacional.

“Circunstancias como la crisis provocada por el COVID-19 -explican los abogados del despacho- han sido de gran relevancia a la hora de que más personas conozcan la existencia de este mecanismo, Junto a ello, hay que citar otros condicionantes como la difusión de los diferentes casos y el hecho de que muchos exonerados decidan contar los resultados tan exitosos de su proceso”.

Repara tu Deuda Abogados analiza el perfil de quienes acuden a sus servicios. Y es que procura discernir de forma previa si se trata de una persona cuya deuda es potencialmente exonerable. Entre los requisitos para acogerse a este mecanismo, hay que mencionar que el concursado debe actuar de buena fe, no ocultando bienes ni ingresos. Además, no puede haber sido condenado por delitos de orden de socioeconómico en los diez últimos años y ha de encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

