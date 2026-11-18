Repara tu Deuda encauza una deuda de 217.408 € en Barcelona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de noviembre de 2026.- Lo que comenzó como una dificultad para pagar la hipoteca terminó convirtiéndose en una deuda imposible de afrontar. Un vecino de Barcelona (Barcelona, Cataluña), casado y con responsabilidades familiares, ha conseguido dejar atrás 217.408 euros gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad.

De intentar mantener la hipoteca al día a quedar atrapado por los intereses

El afectado atravesó una etapa de ingresos reducidos que alteró su capacidad para cumplir con las obligaciones económicas habituales. Los abogados de Repara tu Deuda Abogados explican que esta disminución de recursos le generó una notoria dificultad para cubrir la cuota del préstamo hipotecario. Ante la preocupación por mantener al día los pagos de la vivienda, decidió solicitar nuevos créditos que también le permitieran atender las necesidades esenciales de su familia.

Su intención era evitar que los compromisos pendientes se acumularan, pero la financiación adicional terminó aumentando la presión sobre su economía. Los profesionales del despacho señalan que las altas cuotas e intereses correspondientes generaron el efecto contrario: una mayor acumulación del endeudamiento. De esta manera, los créditos que había solicitado para mantenerse al corriente con la hipoteca y cubrir los gastos familiares se convirtieron en nuevas obligaciones que debía afrontar con unos ingresos ya insuficientes.

La situación empeoró progresivamente. A las cuotas habituales se añadieron los pagos atrasados y los intereses derivados de las cantidades pendientes, lo que redujo todavía más su capacidad para atender los gastos familiares. Los abogados describen cómo llegó a reunir una cuantía debida imposible de solventar de forma ordinaria con los ingresos percibidos hasta la fecha.

Ante la imposibilidad de recuperar el equilibrio económico por sus propios medios, recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad, que le ha permitido resolver una situación de insolvencia provocada por la acumulación de cuotas impagadas e intereses.

Una atención especializada que comienza antes de acudir al juzgado

Repara tu Deuda Abogados cuenta con un equipo joven y dinámico de profesionales especializados en derecho concursal. Desde su creación, en septiembre de 2015, trabaja con particulares y autónomos que necesitan una solución legal frente al sobreendeudamiento. Su experiencia se refleja en una trayectoria que supera los 154.000 clientes atendidos y los 454 millones de euros en deudas canceladas, cifras que acompañan el crecimiento de su actividad en España.

Su metodología comienza con un estudio gratuito de cada situación, mediante el cual los abogados valoran la documentación, comprueban si se cumplen los requisitos legales y orientan al interesado sobre las posibilidades de iniciar el procedimiento. Durante la tramitación, el cliente recibe acompañamiento jurídico y dispone de MyRepara, una aplicación para Android e iOS que facilita el seguimiento del expediente, la entrega de documentos y la comunicación con los especialistas, evitando desplazamientos innecesarios.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Para el afectado de Barcelona, la resolución de su caso marca el final de una etapa de incertidumbre y le permite afrontar sus responsabilidades familiares con una perspectiva económica diferente.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.



Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652