Repara tu Deuda exonera 29.201 € a un desempleado en Valencia (Comunidad Valenciana) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 19 de octubre de 2026.- Perder el trabajo puede desencadenar dificultades que van mucho más allá de la falta de ingresos. Es lo que le ocurrió a un hombre de Valencia, que ha logrado la cancelación de 29.201 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, el principal despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. El afectado, soltero, ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) después de atravesar una etapa de inestabilidad económica que también perjudicó su salud mental.

La pérdida del empleo desencadenó una situación económica cada vez más difícil

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento comenzó cuando el afectado perdió su puesto de trabajo y, con él, su principal fuente de ingresos. La falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos provocó una inestabilidad económica que fue agravándose con el tiempo.

La preocupación constante por su subsistencia le generó, según detallan los letrados, “un elevado nivel de estrés mantenido en el tiempo”, que terminó derivando en problemas de salud mental. Sin ingresos suficientes para atender sus necesidades, el afectado comenzó a encontrar serias dificultades para afrontar los pagos más elementales.

Ante este escenario, recurrió a créditos para cubrir gastos imprescindibles, como la vivienda, la alimentación y los suministros. Los especialistas destacan que esta decisión respondió a la necesidad de subsistir y no a una intención de acumular obligaciones financieras. Se trataba, como recoge el relato del caso, de una medida adoptada “por necesidad y no por voluntad de endeudarse”.

Sin embargo, los préstamos terminaron agravando sus dificultades. La acumulación de obligaciones económicas lo condujo a una situación de insolvencia sobrevenida que, en la actualidad, le impide cumplir regularmente con sus pagos y atender adecuadamente sus necesidades más básicas.

La Ley de Segunda Oportunidad comenzó a aplicarse en España en 2015. Aunque inicialmente existían dudas sobre su funcionamiento práctico, su utilización se ha extendido hasta convertirse en un mecanismo habitual de cancelación de deudas para particulares y autónomos. La difusión de resoluciones favorables ha contribuido a que más personas conozcan esta alternativa cuando ya no pueden hacer frente a sus compromisos económicos.

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de ese mismo año. Su especialización ha permitido acompañar a miles de personas que desconocían cómo afrontar legalmente una situación de insolvencia. Actualmente, el despacho supera los 154.000 clientes y los 454 millones de euros cancelados, cifras que reflejan el alcance de su trayectoria.

El caso de Valencia muestra hasta qué punto la pérdida de estabilidad económica puede afectar a otros aspectos de la vida. La exoneración obtenida no borra las dificultades atravesadas, pero permite que las deudas canceladas dejen de condicionar su futuro. Recuperar la tranquilidad para afrontar lo cotidiano es, en este caso, una parte esencial de la segunda oportunidad.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652