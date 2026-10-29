Repara tu Deuda exonera 40.053 € a una pareja de Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida del empleo, las averías de un vehículo y el recurso a créditos rápidos complicaron la economía de una pareja madrileña hasta llevarla a la insolvencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre de 2026.- Una economía familiar puede mantenerse estable durante años y verse comprometida cuando varios imprevistos coinciden. Los gastos inesperados y una reducción de ingresos pueden convertir obligaciones asumibles en una carga difícil de sostener. Así ocurrió con una pareja de Madrid (Madrid, Comunidad de Madrid), que ha conseguido la exoneración de 40.053 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, el primer despacho español que aplicó la Ley de Segunda Oportunidad y que, según sus datos corporativos, gestiona el mayor número de casos en el país.

Una sucesión de dificultades que terminó por desbordar sus ingresos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el endeudamiento comenzó cuando el hombre solicitó un préstamo para afrontar los gastos iniciales de un complicado proceso de divorcio anterior. Como ambos disponían entonces de ingresos estables, decidieron ampliar aquella financiación para terminar de pagar los gastos relacionados con el apartamento que él tenía con su excónyuge y adquirir un vehículo de segunda mano que les permitiera desplazarse a sus respectivos trabajos.

Sin embargo, poco después de comprar el automóvil, aparecieron problemas mecánicos que impedían utilizarlo con normalidad. La pareja tuvo que destinar una cantidad importante de sus ahorros a las reparaciones, reduciendo el margen económico del que disponía para afrontar nuevos contratiempos. La situación empeoró cuando el hombre perdió su empleo, ya que su salario constituía la principal fuente de ingresos del hogar.

La disminución de recursos les obligó a solicitar nuevos créditos para cubrir necesidades esenciales. Cuando desaparece el principal sostén económico del hogar, incluso las obligaciones que antes podían asumirse terminan comprometiendo la estabilidad familiar, explican desde el despacho. Aunque ambos intentaron mantenerse al corriente de los pagos mediante créditos rápidos, la dependencia de estos productos agravó su endeudamiento hasta impedirles liquidarlo de manera ordinaria.

Una ley que ofrece alternativas a quienes no pueden pagar sus deudas

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 para permitir que particulares y autónomos insolventes puedan obtener la exoneración de sus deudas, siempre que cumplan los requisitos legales. Repara tu Deuda Abogados, creado en septiembre de aquel año, se especializó en acercar este mecanismo a personas que necesitan recuperar su estabilidad económica.

El despacho realiza un estudio previo de viabilidad totalmente gratuito para comprobar si cada interesado reúne las condiciones necesarias. Cuando determina que no puede acogerse al procedimiento, se lo comunica directamente para evitarle gastos y gestiones innecesarias.

MyRepara facilita el seguimiento de los procedimientos

Repara tu Deuda cuenta también con MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, seguir sus fases, mantener reuniones con los especialistas y aportar documentación. Estas herramientas facilitan la comunicación y evitan desplazamientos innecesarios durante la tramitación.

Para esta pareja, la exoneración supone recuperar la posibilidad de organizar su economía sin el peso de las obligaciones canceladas. Los imprevistos no siempre pueden evitarse, pero sus consecuencias no tienen por qué condicionar indefinidamente el futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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