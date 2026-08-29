De una reparación bucal a 11.260 euros; Repara tu Deuda resuelve el caso con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 29 de agosto de 2026.- Los gastos imprevistos y una tarjeta que creyó que era de débito acabaron complicando la economía de una mujer de Madrid
Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que una mujer de Madrid se libere de 11.260 euros de deuda. El juzgado ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), poniendo fin a una situación que comenzó con un desembolso que inicialmente podía asumir, pero que se complicó al coincidir con nuevos gastos y, posteriormente, con el uso de una tarjeta de crédito cuya naturaleza había interpretado de forma errónea.
Un gasto asumible que terminó dando paso a otras dificultades
Los abogados de Repara tu Deuda relatan que “su estado de insolvencia se originó debido a un presupuesto relacionado con una reparación bucal. En un principio, la solicitante contaba con la capacidad económica para hacer frente a dicho gasto; sin embargo, posteriormente surgieron varios gastos imprevistos que dificultaron su capacidad de pago”. A ello se añadió un seguro incorporado por la entidad prestadora de servicios que ella no había solicitado. La afectada reclamó ese cobro y consiguió que le devolvieran el importe abonado de más.
La situación tomó después otro rumbo. Le ofrecieron una tarjeta de crédito que ella entendió erróneamente como una tarjeta de débito y comenzó a utilizarla bajo esa creencia. Al no ser consciente de su funcionamiento real, fue acumulando un saldo pendiente que acabó resultándole imposible de asumir. Las obligaciones terminaron sobrepasándola hasta dificultarle incluso las compras más básicas, mientras que los compromisos acumulados excedieron su capacidad económica.
Un mecanismo con un recorrido que comenzó fuera de España
La Ley de Segunda Oportunidad está destinada a particulares y autónomos, con perfiles muy diversos: desde empresarios cuyos proyectos no prosperaron hasta personas con dificultades laborales, divorciados o ciudadanos que han sufrido engaños. El mecanismo llegó a España en 2015, aunque su origen se sitúa en Estados Unidos, donde este tipo de segunda oportunidad se aplica desde hace más de un siglo.
La experiencia de este caso conecta además con otra área de trabajo de Repara tu Deuda Abogados: el análisis de contratos para detectar posibles cláusulas abusivas en productos financieros. Esta revisión puede abarcar tarjetas de crédito y revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, ofreciendo una vía adicional de protección cuando existen condiciones contractuales susceptibles de reclamación.
A ello se suma el Programa Vida Nueva sin Deudas, impulsado por Grupo Repara. La propuesta combina la estrategia jurídica con un diagnóstico financiero, acompañamiento y un plan posterior de estabilidad para que el proceso no termine únicamente con la exoneración, sino que facilite la recuperación económica del cliente.
Para esta vecina de Madrid, cuyo problema comenzó con desembolsos que parecían manejables y terminó afectando incluso a sus necesidades más básicas, la segunda oportunidad supone precisamente eso: recuperar el control de unas finanzas que se habían ido complicando paso a paso.
Emisor: Repara tu Deuda Abogados
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