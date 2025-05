La residencia de mayores Bouco Las Rozas organiza una paella récord Guinness en el Día de la Familia

(Información remitida por la empresa firmante)

Una tortilla colectiva para 600 comensales, una mejillonada, bailes por San Isidro y una recreación del televisivo "Un-dos-tres", otras actividades de los centros Bouco de la firma emeis para la semana del 15 de mayo (Día de la Familia)

​​​​​​Reunir a 600 comensales es el objetivo que se ha propuesto la residencia de mayores Bouco de Las Rozas (Madrid). Se trata del segundo año que esta residencia del grupo emeis cocina una paella gigante, que se sirve el 17 de mayo, pero se realiza en el marco del Día de la Familia (el 15). Por esta razón, la paella puede ser degustada por residentes y empleados del centro, pero también por sus familiares y amigos. Y no sólo eso, la celebración se abre a toda la comunidad y están invitados los vecinos de la localidad. Alrededor de la mesa se comparte algo más que una experiencia gastronómica y organizar una comida es uno de los actos preferidos por las familias españolas. Se trata de fomentar los vínculos familiares y con la comunidad local.



La paellera en la que se prepara tiene unas dimensiones especiales y está elaborada conjuntamente por emeis junto a Galbis, grupo experto en realizar paellas gigantes con dos récords Guinness a sus espaldas. Este plato patrimonio inmaterial de la humanidad, en este caso, de conejo y verduras, se prepara en horno de leña y se servirá con sangría y bombón helado. Además, irá acompañado de un toque ecológico: platos, vasos y servilletas compostables, esto es, que pueden degradarse o descomponerse en materia orgánica.



El resultado final depende de la buena mano del equipo de cocineros de residencias Bouco que trabajarán coordinados por el responsable de restauración de emeis en España, Francisco Pérez. Para este chef la comida "es una parte fundamental de la salud y es uno de los placeres a conservar en las edades avanzadas, satisfaciendo no solo las necesidades nutricionales de los mayores, sino también su paladar". Explica el restaurador que, en las residencias Bouco de emeis (todas las cuales cuentan con cocina propia), se apuesta en días como este "por un punto innovador, como el de la paella o el de una tortilla de patatas gigante, que permita a los mayores seguir compartiendo momentos con sus familias y amigos, porque la comida es, también, un acto social".



La paella gigante de Las Rozas no será la única, otras residencias de la firma emeis replicarán en los próximos meses la iniciativa por toda la geografía nacional: Bouco Manresa y Bouco Castellón en mayo, Bouco El Campello (Alicante) el 13 de junio, Bouco Girona el 16, Bouco Ciutat Diagonal en Barcelona el 20, ya el 6 de julio Bouco Santo Domingo y el 16 de septiembre en Bouco San Fernando, estos dos últimos centros en Madrid. En Bouco Valdemarín apuestan, en cambio, por otro king size, con la tortilla española gigante que reunirá el próximo 6 de junio a 600 comensales.



Mejillones, rosquillas de San Isidro y recreación del televisivo Un-dos-tres, otras actividades en residencias Bouco

La paella gigante es una de las muchas iniciativas que las residencias Bouco llevan a cabo en el marco del Día de la Familia para que mayores y familiares disfruten de una jornada juntos, pero no es la única. En la residencia de Bouco A Coruña, por ejemplo, hay "mejillonada" y en Bouco El Limonar (en Málaga y, en Bouco Carabanchel (Madrid) tendrán merienda, con rosquillas, pastas de té y leche merengada. En Bouco Aravaca, en cambio, prefieren los churros. En Bouco Córdoba Centro y Bouco Puente Romano, en Marbella, hay arroz para familiares, residentes y personal del centro.



El 15 de mayo se celebra también la festividad de San Isidro en algunos centros de la Comunidad de Madrid — Valdemarín, Serranillos, y Punta Galea— y, como no podía ser menos, se pondrán en marcha actividades especiales con decoración típica, realizada por los residentes, además de música y baile con trajes de chulapos.



Bailarán también, pero sevillanas en Bouco Andújar, donde tendrá lugar un evento en el que participarán en la Fiesta de Romería de la Virgen de la Cabeza, combinando tradición, diversión y cultura: habrá actuaciones especiales, con un coro de sevillanas, fiesta de pregón y ofrenda de flores a la virgen, además de una visita a la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza.



En otros lugares del país, los residentes de Bouco se apuntan a los juegos recreativos. En Bouco Loreto se ha organizado un juego de trivial, mientras que en la residencia de León se trasladan al pasado con el concurso más famoso de la televisión de su época, el mítico "Un-dos- tres". Los equipos rivales se forman por residentes y los miembros de su unidad familiar. Todos ellos comparten el premio: una merienda con la que cerrarán el día.



En Bouco Benalmádena, en Marbella, por último, se imparten para todos, familiares y residentes, un taller de cerámica en el que recibirán conceptos básicos, además de realizar una figura por grupos.







