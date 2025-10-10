RoboDK lanza RoboDK Academy para reducir la brecha global de habilidades en robótica

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa líder en software de programación de robots, RoboDK, ha lanzado RoboDK Academy, una plataforma en línea gratuita que ayuda a los estudiantes a dominar las habilidades de programación de robots. Diseñada para llenar el vacío en la formación accesible de robots industriales, sirve a ingenieros, profesionales de la automatización, estudiantes y educadores que buscan desarrollar conocimientos en robótica.

Madrid, 10 de octubre de 2025.-

RoboDK, la empresa conocida por sus potentes herramientas de simulación y programación de robots, ha lanzado RoboDK Academy: una plataforma de aprendizaje online gratuita, diseñada para hacer que las herramientas de programación de robots industriales sean más accesibles que nunca. La plataforma combina proyectos prácticos, tutoriales paso a paso y videos explicativos para enseñar habilidades de programación a través de simulación y programación fuera de línea, desde niveles principiantes hasta avanzados.

“La adopción de la automatización y la robótica se está acelerando para abordar la escasez de mano de obra", dice Albert Nubiola, CEO de RoboDK, "pero hay una escasez global de talento calificado en robótica. Con RoboDK Academy, nuestro objetivo es mejorar las habilidades de los trabajadores y apoyar esta transición.

Satisfaciendo la necesidad global de programadores de robots calificados

A medida que la adopción de la automatización ha aumentado a nivel mundial, las industrias se enfrentan a un nuevo desafío: la escasez de programadores de robots calificados. Atrás quedaron los días en que las habilidades de programación de robots solo eran requeridas por grandes fabricantes de automóviles e integradores de robots especializados. Con el uso de robots extendiéndose a sectores como la logística, la atención médica y las pequeñas y medianas empresas, la falta de programadores de robots se está convirtiendo en los cuellos de botella para muchas empresas. Los pedidos de robots en las industrias de alimentos y bienes de consumo aumentaron un 65% en 2024.

"La demanda global de educación en robótica está creciendo", dijo Samuel Bertrand, Director General de RoboDK. "Esto se debe en parte a las iniciativas de planes de estudio escolares y a los programas de mejora de habilidades que apoyan la fabricación y la automatización, especialmente en América del Norte, Europa y Asia."

Aunque la demanda de formación en robótica crece, aún existe una brecha de acceso y relevancia. RoboDK Academy la cubre con cursos gratuitos, flexibles y enfocados en las habilidades de programación más demandadas.

RoboDK Academy: Una plataforma accesible y gratuita para aprender programación de robots industriales

RoboDK Academy es una plataforma de aprendizaje online centrada en la simulación y la programación fuera de línea. Con el objetivo de hacer la robótica y la automatización más accesibles para todos, es perfecta para ingenieros, profesionales de la automatización, estudiantes y educadores que desean desarrollar sus conocimientos en robótica y obtener el máximo valor del software RoboDK.

A diferencia de otros programas, RoboDK Academy no requiere hardware costoso. Sus cursos, totalmente gratuitos y basados en software, facilitan el aprendizaje práctico en automatización para todos los niveles.Los cursos van desde principiantes hasta avanzados, combinando tutoriales en video, ejercicios paso a paso y proyectos interactivos. Al completar un curso, los estudiantes reciben un certificado, lo que les ayuda a validar sus nuevas habilidades en el mercado laboral o dentro de sus organizaciones.

Aprendizaje práctico, accesible y basado en software

El diseño de RoboDK Academy se guía por una clara filosofía educativa construida sobre cuatro valores fundamentales:

Práctico sobre teórico – Cada curso se basa en tareas y escenarios del mundo real que son los más demandados, asegurando que los estudiantes desarrollen habilidades que puedan aplicar inmediatamente en entornos profesionales.

Accesible para todos – Con acceso gratuito, sin necesidad de robots físicos y soporte multilingüe, RoboDK Academy hace que la educación en programación de robots esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar.

Aprendizaje basado en software – La simulación y la programación fuera de línea forman el núcleo de la experiencia de aprendizaje. Esto reduce la necesidad de invertir en hardware costoso desde el principio.

Transferibilidad entre industrias – Las habilidades que se enseñan en RoboDK Academy no están ligadas a una marca de robot o industria. Cualquiera que sea su industria, el aprendizaje prepara a los estudiantes para una amplia gama de casos de uso.

Al centrarse en estos valores, RoboDK Academy tiene como objetivo crear no solo una plataforma de aprendizaje, sino una plataforma de lanzamiento para la próxima generación de profesionales de la automatización calificados.

Cursos a su propio ritmo con simulación práctica usando el software RoboDK

RoboDK Academy se lanza con un catálogo de cursos fundamentales y planea expandirlos aún más. Estos son cursos altamente prácticos y prácticos diseñados para hacer que la programación de robots industriales sea accesible y práctica. Cada curso guía a los estudiantes a través de aplicaciones realistas utilizando el software RoboDK, combinando videos explicativos, archivos de simulación e instrucciones paso a paso.

Un ejemplo es el curso Pick and Place, que introduce los conceptos clave de esta aplicación robótica central a través de módulos progresivamente avanzados.

En el curso Pick and Place, los estudiantes adquieren competencias en:

Configuración de una estación básica de pick and place.

Uso de funciones de adjuntar y desadjuntar objetos.

Creación y bucle de programas de pick and place.

Evitar errores comunes de simulación.

Construcción de subprogramas para tareas complejas de organización de objetos.

El curso finaliza con un desafío práctico que consolida las habilidades en la programación de una celda robótica simulada. Como todos los cursos de RoboDK Academy, es flexible, accesible y basado en casos reales.

Planes Futuros

RoboDK Academy apenas está comenzando. La compañía planea expandir el catálogo de cursos de la plataforma, cubriendo temas más avanzados en automatización industrial, simulación e integración de robots. También tienen planes de extender el soporte de idiomas y asociarse con instituciones de todo el mundo para ampliar el alcance de la plataforma.

A largo plazo, RoboDK concibe la Academia como un centro global para el aprendizaje de la robótica, donde cualquier persona, independientemente de su origen o ubicación, puede adquirir habilidades de automatización muy demandadas y contribuir al futuro de la industria. A medida que el panorama de la robótica evoluciona, la Academia seguirá creciendo con él, reduciendo las barreras y empoderando a la próxima generación de profesionales de la robótica.

Fundada por Albert Nubiola en enero de 2015, RoboDK es una empresa derivada del prestigioso laboratorio CoRo de la Universidad ETS en Montreal, Canadá. El software RoboDK ofrece potentes capacidades de simulación y programación de robótica a empresas grandes y pequeñas, y a programadores y no programadores por igual. Hoy en día, es compatible con más de 1200 robots de más de 80 fabricantes, incluidos ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa, Stäubli y Universal Robots.

Para más información: robodk.com/es/academy

