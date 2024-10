ROI UP Group incorpora a Nuria Piñol Zapata como nueva Chief Growth Officer

Nuria Piñol, ROI UP Group - ROI UP Group

Nuria acumula más de dos décadas de expertise liderando departamentos de marketing en sectores tan diversos como la industria automotriz, inmobiliaria, moda y tecnología. En su nuevo puesto, la nueva CGO de ROI UP Group, liderará la estrategia de marketing de la compañía, acompañando a clientes de relevancia en sus planes de crecimiento y visibilidad. Además, implementará en ella acciones multicanal y una visión holística del marketing

Madrid, 1 de octubre de 2024.- ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech internacional, incorpora a la estratega de marketing, Nuria Piñol Zapata como su nueva Chief Growth Officer (CGO). La experimentada marketer, mentora y docente en diversas instituciones educativas y de empresa, asumirá, a partir de ahora, el liderazgo del área estratégica de la compañía. Entre otras funciones, desde su nuevo rol impulsará el crecimiento y visibilidad de los clientes mediante innovadoras estrategias de marketing y de marca.



Nuria Piñol cuenta con una dilatada trayectoria profesional de más de 20 años, liderando departamentos de marketing en sectores tan diversos como la industria automotriz, el sector inmobiliario, la moda o la tecnología, siendo este último nicho profesional, uno de los ‘puntos fuertes’ de ROI UP Group, patente en su ADN empresarial como agencia especializada en Marketing y Tecnología.



Desde la agencia celebran la incorporación de Piñol en un año de grandes cambios para ellos. En palabras de Diego Jiménez, CEO de la compañía: "El liderazgo de Nuria y su visión estratégica del marketing, combinados con su habilidad para gestionar proyectos a gran escala, la convierten en una incorporación clave para el futuro de la agencia. Con su apoyo, estamos seguros de que podremos seguir ofreciendo soluciones innovadoras que impulsen el éxito de los clientes".



Palabras a las que Nuria responde con entusiasmo: "Desde siempre he sentido una gran conexión con el mundo digital y con la innovación, y creo firmemente que esa conexión es fundamental para el marketing y el desarrollo de los negocios".



Una sólida carrera caracterizada por el desarrollo de estrategias para grandes empresas, incluyendo la docencia y la mentoría

A lo largo de su carrera como directora de marketing, Nuria ha liderado y desarrollado estrategias corporativas, de internacionalización y de creación de marcas en empresas multinacionales como Solvia Inmobiliaria, Pikolinos, Inditex o Grupo Reig Martí y, más recientemente Istobal. Además, colabora como mentora de marketing en diversas instituciones y empresas, lo que le aporta una doble perspectiva, la de la actualización e innovación constantes en el sector y el refuerzo de su implementación y aprendizaje en el día a día profesional, con marcas y clientes.



Nuria Piñol aportará una visión holística del marketing y ayudará a la visibilidad y crecimiento de las grandes cuentas

La incorporación de Nuria a la agencia se produce en un año de ascendente evolución para la empresa. Entre sus logros, estar incluida en importantes rankings del sector, por su relevancia en ramas como el SEO, Paid Media, Social Media, E-commerce o Data Science, entre otras. Además, la inauguración de su propia área de investigación e innovación en Inteligencia Artificial o el refuerzo en sectores y verticales específicas gracias a la elaboración y publicación de diferentes Observatorios (Life Science o Food Marketing).



Como CGO de ROI UP Group, la misión de Piñol también será acompañar a clientes clave de la compañía en sus estrategias de marketing multicanal, ayudándoles a maximizar su crecimiento y visibilidad, aplicando su visión holística del marketing.







