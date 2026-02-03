ROI UP Group (R)evoluciona a "Azurally": las claves de su cambio de marca

ROI UP Group (R)evoluciona a Azurally - Azurally

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de martech, hasta ahora conocida como ROI UP Group, aprovecha la celebración de su 15º aniversario para lanzar su nueva identidad comercial "Azurally", con el claim "Your Martech Innovation Partner". Se trata de una apuesta clara por la (r)evolución y la innovación aplicada al negocio y a las soluciones a medida, aprovechando las oportunidades que ha traído la IA, tanto para clientes nacionales como internacionales

Madrid, 3 de febrero de 2026.- ROI UP Group, compañía martech independiente e internacional presente en España, Portugal y 6 países de LATAM, anuncia hoy de forma oficial la (r)evolución a "Azurally", su nueva marca comercial global (no societaria). Un paso que representa la evolución estratégica de la empresa hacia un modelo de partner integral, donde el actual ADN es la innovación aplicada al logro del resultado.



l de innovación en marketing y tecnología: una compañía en la que la IA se convierte en el hilo conductor de la optimización de las nuevas estrategias

Bajo el claim "Your Martech Innovation Partner’’, la organización promete seguir la línea que ha llevado a lo largo de estos 15 años. Un lanzamiento que responde a la necesidad de reflejar de manera más nítida lo que ya es: un modelo multiservicio que va más allá de la agencia tradicional centrada únicamente en performance.



La compañía opera hoy con alcance global, desarrollando proyectos en mercados de LATAM, EMEA y a nivel internacional para marcas líderes como Bayer, Thermomix, Sanofi, Minor (NH Hotels), Henkel, Gullóm, Juver, etc. Su experiencia multisectorial abarca ámbitos estratégicos como life science, alimentación, real estate y construcción, startups y fintech, travel, beauty & wellness, retail, banca y seguros, tecnología, gran consumo (FMCG) y proyectos B2B, consolidándose como un partner martech de referencia en transformación digital, innovación aplicada e inteligencia artificial al servicio del negocio.



"Partimos siempre de una necesidad concreta: escuchamos, analizamos y diseñamos soluciones a medida combinando estrategia, datos, creatividad y tecnología para hacer que las cosas ocurran", comenta su CEO, Diego Jiménez. "Nacimos como agencia de performance y hoy es una empresa de innovación internacional: un recorrido de crecimiento, transformación y visión, expresado en azul vibrante", añade el CEO de Azurally.



Este nuevo nombre comercial nace de "Azure", término de origen persa asociado a la confianza, la visión y a la buena suerte. Un "azul" que representa también el propósito de la empresa que lidera Jiménez: impulsar buenos resultados a través de la innovación martech. Por su parte, el término anglosajón "ally" simboliza a quienes consideran sus aliados.



Este grupo de aliados está comprendido por un equipo comprometido, clientes que se han convertido en socios de negocio (partners) y medios, que les han permitido crecer y evolucionar a lo que hoy ya es la empresa. Una empresa que vive la innovación, como el motor de las nuevas estrategias, de posicionamiento de marca y negocio digital, en las diferentes plataformas.



El nacimiento de Azurally responde a una evolución natural del ADN de la compañía: una organización que ha ampliado su propuesta de valor hacia un enfoque integral martech, en el que la innovación deja de ser un complemento para convertirse en el eje central de la estrategia. De este modo, Azurally se define como un partner que diseña soluciones AI First a medida, conectando:



• Estrategia y consultoría.



• Tecnología y datos.



• Creatividad y contenido.



• Innovación aplicada a negocio.



• Estrategias de GEO y desarrollo de Agentes.



Este proceso, además, coincide con el momento dulce que vive la compañía, consolidándose como una de las empresas pioneras en desarrollar estrategias de Huella Digital Generativa e inteligencia artificial aplicada al negocio.



Azurally: una propuesta de valor construida por y para las personas

Pero Azurally es, sobre todo, sinónimo de equipo. La compañía pone en el centro a un grupo humano multidisciplinar e internacional que trabaja desde la colaboración, la cercanía y la construcción conjunta de soluciones junto a clientes, partners y también medios de comunicación: "Azurally solo tiene sentido desde las personas. Desde un equipo que cree en construir soluciones de manera colaborativa, cercana y con ambición compartida", sostiene Diego Jiménez.



Con este lanzamiento, la compañía abre una nueva etapa de crecimiento internacional, reforzando su compromiso con el impacto real, la tecnología y la transformación de marcas en el nuevo ecosistema digital.

Contacto

Emisor: Azurally

Nombre contacto: Fátima Abdallah González

Descripción contacto: Gabinete de Prensa de Azurally

Teléfono de contacto: 636860900