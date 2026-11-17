Instalación fotovoltaica flotante en el Canal del Zújar. - Rover Grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Rover Energía, división especializada de Rover Grupo, continúa ampliando su actividad en el sector renovable mediante proyectos fotovoltaicos destinados al regadío, autoconsumo y generación de energía, combinando experiencia constructiva, capacidad técnica y conocimiento del mercado energético

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- La transición energética requiere infraestructuras capaces de trasladar los objetivos de sostenibilidad a soluciones concretas. Bajo esta premisa, Rover Grupo creó Rover Energía para participar en el desarrollo y construcción de proyectos renovables adaptados a las necesidades de empresas, administraciones y territorios.



Una de sus principales áreas de actividad es la modernización energética del regadío.



En Casinos, Valencia, Rover Energía ejecutó una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 1,263 MWp para una comunidad de regantes, promovida por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).



La compañía también participó, en UTE con Tecmosa y Ambling, en dos plantas fotovoltaicas para la Comunidad de Regantes Canal del Zújar, en Badajoz. Las instalaciones suman una potencia de 3,7 MW e incluyen una planta sobre suelo y otra instalación flotante sobre una balsa de agua.



En Extremadura, Rover Energía ha ejecutado además cuatro plantas solares fotovoltaicas para la Comunidad de Regantes del Plan de Riegos de Valdecañas. Estas actuaciones persiguen reducir el consumo de electricidad procedente de la red y optimizar los costes asociados a la actividad agrícola.



La actividad de Rover Energía se extiende igualmente al sector privado. En 2025, la compañía firmó junto a Opengy, en UTE, un contrato con Botein Investments para ejecutar los proyectos fotovoltaicos Los Crespos y Virgen de Belén, que suman 24,5 MW de capacidad de acceso y contemplan una línea subterránea de evacuación y una subestación transformadora.



Paralelamente, la división trabaja en la tramitación de nuevos desarrollos solares en Torrenueva, Ciudad Real, y Dólar, Granada.



Con esta actividad, Rover Energía y Rover Grupo refuerzan su posicionamiento dentro de las energías renovables, acompañando a clientes públicos y privados en proyectos orientados a mejorar la eficiencia energética, optimizar los recursos disponibles y desarrollar nuevas infraestructuras de generación.

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