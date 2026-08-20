Salsa Jeans presenta su nuevo vaquero culotte para la vuelta a la rutina - Salsa Jeans

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca incorpora una nueva silueta amplia y cropped a su fit guide, en línea con su trayectoria en denim y con el reconocimiento de sus tecnologías Push In y Push Up.

Madrid, 20 de agosto de 2026.- Con la vuelta a la rutina, el armario vuelve a girar en torno a las prendas de uso diario, y el vaquero sigue siendo la pieza de referencia en ese proceso. Frente al dominio que los fits ajustados han tenido en los últimos años, esta temporada confirma un giro hacia las siluetas amplias y los largos cortos, una tendencia que Salsa Jeans traduce ahora en un nuevo modelo: el culotte.

Por qué el vaquero culotte gana terreno esta temporada

El culotte se caracteriza por una silueta amplia y un largo cropped que deja el tobillo a la vista, un corte que se aleja de los fits más ajustados sin renunciar a la sofisticación. Su diseño está pensado para acompañar la rutina, el trabajo y los planes que surgen a lo largo del día sin comprometer la libertad de movimiento, bajo el concepto de campaña "Out & About" con el que la marca resume que "la ciudad nunca se detiene".

Qué aporta el nuevo vaquero culotte al fit guide de Salsa Jeans

El lanzamiento se enmarca en la estrategia de la compañía de reforzar su posición como especialista en denim al tiempo que consolida su evolución hacia una propuesta de moda femenina más amplia. El culotte se suma a una familia de siluetas que ya incluye el straight, el wide leg, el flare, el bootcut, el skinny, el slim o el barrel, y llega en tres colores — blanco, azul medio y denim oscuro — que facilitan su combinación tanto con prendas neutras como con piezas de color. La nueva colección ya está disponible en la tienda online de la marca y en su red de tiendas físicas en España y Portugal.

Una reputación denim construida sobre el ajuste y la calidad

El lanzamiento refuerza la reputación que Salsa Jeans ha construido en el sector del denim desde su fundación en 1994 en el norte de Portugal, reconocida por su clientela por la calidad de sus tejidos y por un ajuste que se adapta al cuerpo sin perder comodidad. Esa identidad se sostiene, en buena parte, en dos tecnologías propias de la marca que llevan casi dos décadas perfeccionándose: el Push Up, lanzado en 2007, que realza y moldea la silueta con un efecto favorecedor, y el Push In pensado para aportar un efecto estilizador en la silueta . Ambas tecnologías, presentes en distintas referencias del catálogo, son uno de los principales motivos por los que la marca se ha consolidado como una firma de referencia en vaqueros que combinan estética y funcionalidad.

Cómo combinar vaqueros culotte esta temporada

Para sacarle partido a esta silueta, Salsa Jeans recomienda:

Jugar con el largo del calzado: el corte cropped permite combinarlo tanto con botines y mocasines como con zapatillas.

Equilibrar el volumen de la pierna con prendas superiores más ajustadas, como camisas entalladas o tops sencillos.

Optar por el denim oscuro para looks de oficina y por el blanco o el azul medio para propuestas más informales.

Añadir un cinturón o una prenda superior más definida para estructurar la silueta.

Sobre Salsa Jeans

Salsa Jeans es una marca de moda especializada en denim para mujer y hombre, fundada en 1994 en el norte de Portugal, ha crecido hasta estar presente en más de 50 países a través de una red de tiendas propias. Salsa Jeans combina la experiencia en el tratamiento del tejido vaquero con una propuesta de moda que se ha ido ampliando a otras categorías, manteniendo el denim como eje central de su identidad, y desarrolla programas propios de sostenibilidad como Become, Betterwash —con el que reduce de media un 42 % el consumo de agua en sus procesos de lavado— e Infinity, su servicio de reparación de vaqueros. Más información en salsajeans.com.

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