Samuel Naviera y Periko Ortega crean un menú exclusivo junto a Gancedo - BODEGAS GANCEDO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- El pasado 13 de agosto, en Ponferrada, se celebró una comida con menú exclusivo creado para esta ocasión, donde los chefs Samuel Naveira (Rte. MUNA* – Ponferrada) y Periko Ortega (Rte. ReComiendo* - Córdoba) cocinaron en el restaurante MUNA*, y donde todos los platos fueron acompañados con los vinos de Bodegas Gancedo, apoyando esta iniciativa de la alta cocina española. Los dos chefs ya tuvieron otro encuentro este mismo año en Córdoba y donde también los vinos de Gancedo sentaron armonía con sus platos. La comida comenzó con una interpretación de míticas tapas de Córdoba y Ponferrada, haciendo un guiño especial ambos chefs a los bares de sus correspondientes ciudades, `Bravas, `Ensaladilla y `Calamares a la romana serían las propuestas llevadas a la alta cocina de Periko Ortega, y `Mejillón tigre y `Croqueta de cecina la versión personal de Samuel Naveira, todas ellas acompañadas del vino Capricho Godello 2025, que aportó sus recuerdos a cítricos, flores blancas y frutas de hueso, albaricoque y melocotón, y que en boca se descubrió largo y persistente y con buen equilibrio entre acidez y alcohol.

El menú seguiría con un `Escabeche de Tomate y Zanahoria de Samuel Naveira, que se acompañó del vino Capricho Rosado 2025, con notas de fresas, frutos rojos y rosas. Periko Ortega presentaría también los platos `Lubina Aquanaria Dry Aged, alboronía y amarillo ibérico y `Mamá no me gustan los callos, ambos platos se sirvieron con el vino Herencia del Capricho Godello 2021, que aportó notas de flores blancas, pera, frutos de hueso, miel y vainilla, con un notable carácter mineral, denso y profundo, con cuerpo y una gran acidez. El chef Samuel Naveira cerraría el menú con dos propuestas, la primera `Pichón Café de París, cuya armonía tendría lugar con el vino Ucedo 2022 Mencía, con notas minerales, de pizarras, con evidente fruta negra silvestre, alguna especia y regaliz.

La cena terminaría con un `Tiramisú interpretación de Naveira, acompañado del vino de Gancedo, La Senda de la Higuera.

En los próximos meses Gancedo seguirá estando presente con sus vinos en en las siguientes competiciones del mundo del motor en MotoGP dentro del espacio VIP Village™, gestionada por la empresa Vilaplana Catering, la siguiente prueba de la competición reina del mundo de la motos será en Italia, en San Marino del 11 al 13 de septiembre.

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