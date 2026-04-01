Sandra Galí vincula la comunicación consciente con el nuevo humanismo en tiempos de inteligencia artificial - Sandra Galí

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de abril de 2026.- La aceleración tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial están transformando profundamente la forma en que trabajan las organizaciones. Procesos automatizados, decisiones basadas en datos y nuevos modelos de productividad están redefiniendo el entorno profesional. Sin embargo, en paralelo a esta evolución tecnológica, muchas empresas comienzan a plantearse una pregunta esencial: cómo preservar el factor humano dentro de organizaciones cada vez más digitalizadas.

En este contexto emerge con fuerza el debate sobre el nuevo humanismo aplicado al liderazgo y a las culturas organizativas, una corriente que propone situar nuevamente a la persona, la conciencia y los valores en el centro del desarrollo profesional.

La coach especializada en desarrollo profesional Sandra Galí trabaja precisamente en esta intersección entre comunicación, conciencia y liderazgo humano. Su enfoque propone que, en una época marcada por la automatización y la inteligencia artificial, las habilidades profundamente humanas —como la escucha, la empatía, la claridad comunicativa y la coherencia con los valores— adquieren un valor estratégico para las organizaciones.

Comunicación consciente y liderazgo en la era de la IA

La comunicación consciente parte de una premisa sencilla: la manera en que las personas se comunican dentro de una organización no solo transmite información, sino que construye la cultura del equipo.

En entornos cada vez más tecnológicos, la calidad de las relaciones humanas se convierte en un elemento diferencial. Por ello, cada vez más empresas exploran modelos de liderazgo que integran escucha activa, inteligencia emocional y comunicación basada en valores, con el objetivo de fortalecer la cohesión de los equipos y mejorar la calidad de las decisiones colectivas.

Desde su trabajo como coach y facilitadora, Sandra Galí acompaña a profesionales, líderes y equipos en el desarrollo de estas competencias a través de procesos de coaching de equipos, formación en comunicación y programas de liderazgo consciente.

Según explica la especialista, muchos de los conflictos o bloqueos que aparecen en el entorno laboral no responden únicamente a cuestiones técnicas o estratégicas, sino a dinámicas de comunicación poco conscientes que debilitan la confianza y el compromiso dentro de los equipos.

Desarrollo profesional y cultura organizativa más humana

La propuesta de Sandra Galí se sitúa dentro de una corriente emergente que promueve un nuevo humanismo en el desarrollo profesional sin renunciar a la innovación tecnológica que llega con la IA. Desde esta perspectiva, el crecimiento organizativo pasa también por fortalecer el autoconocimiento, la responsabilidad personal y la calidad de las relaciones dentro del equipo.

Para trasladar estos conceptos al entorno empresarial, desarrolla talleres vivenciales, programas de coaching de equipos y espacios de formación para líderes, donde se trabajan habilidades de comunicación, gestión emocional y alineación con valores.

Estas experiencias permiten a los profesionales explorar sus propios patrones de comunicación y generar nuevas formas de relacionarse dentro de la organización, contribuyendo a construir entornos de trabajo más colaborativos y conscientes.

Además de su actividad como coach y facilitadora, Sandra Galí es autora y divulgadora en el ámbito del autoconocimiento y el desarrollo personal. Publica regularmente artículos sobre comunicación, conciencia y desarrollo profesional en El Periódico de la Psicología, donde reflexiona sobre los retos humanos y relacionales que atraviesan actualmente los entornos profesionales.

Para quienes desean profundizar en estos temas, en su web comparte artículos, técnicas y recursos sobre comunicación consciente, liderazgo basado en valores y desarrollo personal aplicado al ámbito profesional.

En un momento histórico marcado por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, propuestas como la comunicación consciente apuntan hacia un nuevo equilibrio entre innovación y humanidad, donde el liderazgo no solo se mide por la eficiencia, sino también por la capacidad de generar relaciones profesionales más conscientes, responsables y alineadas con los valores humanos.

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