Santa Catalina 5, un icono de arte y modernidad en el Barrio de las Letras

Una rehabilitación que fusiona historia y vanguardia en pleno corazón de Madrid

Madrid, 9 octubre de 2024 – Darya Homes, la marca promotora de Dazia Capital, en colaboración con Knight Frank, presenta Santa Catalina 5, un exclusivo proyecto de rehabilitación que fusiona el arte, la historia y la modernidad en pleno Barrio de las Letras. Este edificio, original de finales del siglo XIX, ha sido cuidadosamente restaurado para ofrecer 9 residencias que combinan el encanto clásico con un diseño vanguardista y contemporáneo.

Ubicado en una tranquila calle en el corazón de Madrid, Santa Catalina 5 destaca por su enfoque en el arte, que se refleja en la integración de obras y elementos artísticos en cada una de sus viviendas. Cada espacio rinde homenaje a reconocidos artistas españoles, y su diseño interior se ha concebido en torno a esta inspiradora temática. Algo muy en línea con su ubicación privilegiada, ya que se encuentra a pocos pasos de algunos de los museos más emblemáticos de la ciudad, como el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, que en 2023 atrajeron a más de 5,7 millones de visitantes, un 23% más que en 2022.

En sus inmediaciones se encuentran reconocidos restaurantes galardonados con estrellas Michelín, como Paco Roncero (2*), Deessa (2*) y Cebo (1*), todos a menos de 10 minutos a pie. También a la misma distancia, se encuentran hoteles icónicos de lujo, como el Four Seasons, el Westin Palace y el Mandarin Oriental Ritz. Este tipo de establecimientos sigue en expansión en la zona, con la expectativa de nuevas aperturas de alta categoría, como las de Nomade, Nobu, Brach Madrid, Alcalá 21 y el gran hotel-teatro que impulsará Pescaderías Coruñesas en el entorno de Canalejas.

El área es igualmente valorada por su oferta comercial, concentrando el mayor gasto y número de transacciones de Madrid en 2023, con un 21,7% y un 26,7% respectivamente, según datos del Ayuntamiento de Madrid.

Este enclave privilegiado ofrece a sus residentes la posibilidad de disfrutar de una vida tranquila, rodeada de cultura y sofisticación, en una de las zonas más artísticas y vibrantes de la capital. Las viviendas, que cuentan con superficies a partir de 200 m, están distribuidas en 5 plantas y ofrecen entre 2 y 4 dormitorios. Cada residencia ha sido diseñada con amplios ventanales que inundan los espacios de luz natural y se complementa con detalles arquitectónicos de vanguardia. El resultado es un entorno que combina funcionalidad, elegancia y una experiencia de vida inigualable.

Entre las exclusivas amenities, los residentes podrán disfrutar de 200 m de zonas comunes que incluyen una vinoteca con salón-librería, una piscina interior climatizada, sauna, gimnasio con zona de entrenamiento personal y una sala de yoga. El patio central, lleno de vegetación, proporciona un espacio de serenidad en medio de la ciudad.

Con precios a partir de 2.150.000€, Santa Catalina 5 ofrece más que una vivienda. Este proyecto invita a los residentes a disfrutar de un entorno donde el arte, la cultura y la modernidad se unen, proporcionando un estilo de vida atractivo en el corazón de Madrid.

Esta excepcional propiedad no solo ofrece un lugar ideal para vivir, sino que su ubicación estratégica la convierte en una inversión altamente atractiva. El distrito Centro ha experimentado un crecimiento del 13% en los últimos cinco años (T2 2024 vs. T2 2019). Además, el continuo desarrollo de proyectos de obra nueva de lujo con exclusivas amenities está consolidando la zona como la nueva "Golden Mile" de la ciudad, con precios que oscilan entre los 10.000 y 15.000 €/m. Esta combinación de calidad de vida y oportunidad de inversión la convierte en una opción inmejorable.

“Santa Catalina 5 no es solo un proyecto vanguardista, representa un estilo de vida exclusivo en la zona más auténtica de Madrid, donde más se unen arte, historia, vida y naturaleza. Cada vivienda es una obra de arte con personalidad propia, donde los elementos clásicos del edificio se fusionan con un estilo sofisticado y atemporal”, señala Valeria Cimonetti, Senior Residential Consultant en Knight Frank.

