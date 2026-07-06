Segunda convocatoria de la PAU, una nueva oportunidad para elegir el camino académico con más seguridad - Ellectia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de julio de 2026.-

La publicación de las notas y las posteriores adjudicaciones de plazas universitarias marcan uno de los momentos más relevantes para miles de estudiantes en España. La convocatoria de la PAU no solo determina el acceso a determinados grados, sino que también abre un periodo de reflexión sobre las distintas opciones formativas disponibles. Ante este escenario, cada vez más familias buscan herramientas que permitan tomar decisiones académicas fundamentadas, basadas tanto en los resultados obtenidos como en las aptitudes y fortalezas de cada estudiante. En este contexto, Ellectia se posiciona como una alternativa especializada en orientación académica personalizada, ayudando a estudiantes y familias a identificar los itinerarios formativos más adecuados mediante el análisis de talentos predominantes a través de la metodología CliftonStrengthsFinder de Gallup.

La convocatoria de la PAU como una oportunidad para redefinir el itinerario académico

Tras conocer las notas de acceso y las notas de corte, numerosos estudiantes evalúan distintas posibilidades para continuar su formación. Entre ellas se encuentran la elección de una titulación alternativa, la presentación a la convocatoria extraordinaria para mejorar la calificación, el acceso a grados superiores o la exploración de carreras universitarias afines que puedan ajustarse mejor a su perfil.

En este proceso, disponer de información objetiva y de un conocimiento profundo de las capacidades individuales adquiere una relevancia especial. Ellectia ofrece un servicio de orientación basado en psicometría avanzada que permite identificar los talentos predominantes de cada alumno y relacionarlos con estudios universitarios, ciclos formativos de grado superior y otros itinerarios educativos.

Decisiones respaldadas por el autoconocimiento

La metodología empleada por la compañía facilita una visión más amplia del potencial de cada estudiante, permitiendo valorar diferentes alternativas desde una perspectiva alineada con sus fortalezas naturales. Este enfoque contribuye a que las decisiones académicas se adopten con mayor seguridad y coherencia respecto a los intereses y capacidades de cada perfil.

Orientación personalizada para estudiantes y familias

La elección de un camino académico constituye una decisión con impacto a largo plazo. Por ello, la orientación profesional se ha convertido en un recurso cada vez más valorado por familias que buscan acompañamiento especializado durante este proceso.

Ellectia combina la evaluación de fortalezas mediante Gallup con sesiones de orientación personalizadas en las que se analizan diferentes escenarios académicos y profesionales. El objetivo consiste en identificar aquellas opciones que presentan una mayor afinidad con el perfil del estudiante, favoreciendo una planificación formativa más estratégica.

Además, el servicio está diseñado para resultar accesible a un amplio número de familias, con propuestas disponibles desde 59 euros IVA incluido. Esta fórmula permite acceder a herramientas de evaluación reconocidas internacionalmente y a recomendaciones adaptadas a las características individuales de cada alumno.

La convocatoria de la PAU representa una etapa de transición que puede dar lugar a múltiples oportunidades académicas. Cuando las decisiones se apoyan en el autoconocimiento, la información rigurosa y el acompañamiento especializado, resulta posible descubrir itinerarios formativos plenamente alineados con el talento personal y con los objetivos profesionales de cada estudiante. La orientación académica basada en fortalezas se consolida así como un recurso de gran valor para afrontar el futuro educativo con una perspectiva más amplia y fundamentada.

Contacto

Emisor: Ellectia

Contacto: Ellectia

Número de contacto: +34669948859