El seguro a terceros ampliado es el más contratado en España; así eligen su póliza de coche los conductores - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 junio 2026.- Un estudio elaborado por Allianz Direct con más de 2.000 conductores españoles desvela que el seguro a terceros ampliado lidera las contrataciones (30,6 %), con diferencias generacionales significativas: los jóvenes optan por coberturas básicas mientras los mayores buscan la máxima protección.

Allianz Direct publica los resultados de su Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles, elaborado con Smartme Analytics a partir de 2.020 entrevistas realizadas en agosto de 2025. El informe incluye, por primera vez, un mapa detallado de qué tipo de seguro de coche contratan los españoles y cómo varía esa elección según la generación y la antigüedad de la póliza.

Qué tipos de seguro de coche existen en España

El mercado de seguros de coche en España se organiza en cinco modalidades principales, ordenadas de menor a mayor cobertura:

Seguro a terceros básico. Cubre exclusivamente los daños causados a otras personas o vehículos. Es la cobertura mínima obligatoria por ley (Responsabilidad Civil). No cubre los daños propios del vehículo asegurado ni su robo.

Seguro a terceros con lunas. Añade al terceros básico la reparación o sustitución de los cristales del vehículo, uno de los siniestros más frecuentes y con mayor impacto en el bolsillo del conductor.

Seguro a terceros ampliado. La opción intermedia más completa. Sobre la base del terceros, incorpora coberturas de alto valor práctico: robo, incendio, asistencia en carretera y, en muchos casos, daños meteorológicos y defensa jurídica.

Seguro a todo riesgo con franquicia. Cubre también los daños propios del vehículo, independientemente de quién sea responsable del accidente. La franquicia implica que el asegurado asume una parte del coste del siniestro a cambio de una prima más baja.

Seguro a todo riesgo sin franquicia. La cobertura más completa del mercado. Cubre todos los daños, propios y a terceros, sin que el asegurado tenga que asumir ningún coste adicional en caso de siniestro.

Qué tipo de seguro de coche contratan los españoles

Según el estudio, el seguro a terceros ampliado es la modalidad más contratada (30,6 %), seguido del todo riesgo con franquicia (24,9 %). Las opciones más básicas —terceros con lunas (16,0 %) y terceros básico (12,9 %)— y la más completa —todo riesgo sin franquicia (15,6 %)— se reparten el resto del mercado de forma relativamente equilibrada.

30,6 % de los conductores españoles tiene contratado un seguro a terceros ampliado — es la modalidad más elegida del mercado. Fuente: Estudio Allianz Direct / Smartme Analytics, agosto 2025.

Este reparto refleja una lógica clara en el mercado: la mayoría de conductores busca protección real más allá del mínimo legal, pero sin asumir el coste de una póliza de máxima cobertura. El terceros ampliado resuelve exactamente esa ecuación: cubre los riesgos más habituales del día a día —robo, lunas, asistencia— a un precio significativamente inferior al todo riesgo.

Cómo varía la elección del seguro según la generación

El terceros ampliado es la modalidad dominante en todas las generaciones con una cuota de alrededor del 30 %, pero las diferencias entre generaciones aparecen en las modalidades alternativas y revelan lógicas muy distintas de relación con el riesgo y el coste.

Generación Z: protección básica y pólizas compartidas

Los conductores más jóvenes presentan la mayor tasa de terceros básico (29,9 %), casi el doble que la media general. Este dato se explica por dos factores combinados: la mayor proporción de vehículos de bajo valor en este segmento de edad y el hecho de que muchos jóvenes se incorporan al mercado a través de pólizas familiares compartidas (8,3% las contrataciones en Gen Z). Para quienes contratan su primer seguro de forma autónoma, el terceros básico o con lunas suele ser el punto de partida.

Millennials y Generación X: el todo riesgo con franquicia gana peso

En las generaciones intermedias, el todo riesgo con franquicia alcanza su mayor penetración (≈26 % en Millennials y Gen X). Esta elección refleja un perfil de conductor con vehículos de valor medio-alto —que justifican la cobertura de daños propios— y con capacidad económica para asumir la franquicia a cambio de una prima más ajustada. El terceros ampliado sigue siendo la primera opción, pero el todo riesgo con franquicia es ya una alternativa consolidada en estos segmentos.

Baby Boomers: máxima cobertura y menor tolerancia al riesgo

Los conductores de mayor edad son quienes más contratan el todo riesgo sin franquicia (19,5 %), la modalidad más completa y también la más cara. Este comportamiento responde a una lógica de menor tolerancia a la incertidumbre económica ante un siniestro y a vehículos que, en muchos casos, siguen teniendo un valor residual elevado. La tranquilidad de no tener que asumir ningún coste adicional en caso de accidente pesa más que el ahorro en prima.

Cómo cambia el seguro con el tiempo: nuevas contrataciones frente a pólizas consolidadas

El estudio también analiza la relación entre la antigüedad de la póliza y el tipo de seguro contratado, revelando una evolución clara a lo largo del tiempo como asegurado:

Primera contratación: el seguro a terceros con lunas tiene su mayor peso entre quienes contratan su primer seguro (25,6 %). Es una elección que combina cobertura esencial con precio contenido, ideal para vehículos de segunda mano o bajo valor.

Hasta 3 años de antigüedad: el terceros ampliado domina (32,6 %), confirmando que es la opción de referencia para la mayoría de conductores en la fase activa de contratación.

Más de 3 años de antigüedad: el todo riesgo con franquicia gana peso (26,7 %), lo que sugiere que, con el tiempo, los conductores tienden a ampliar su cobertura a medida que mejora su capacidad económica o cambian de vehículo.

32,6 % de los conductores con póliza de menos de 3 años tiene contratado un terceros ampliado — es el seguro de referencia en la fase activa de contratación. Fuente: Smartme Analytics, agosto 2025.

Los tipos de seguro de coche disponibles en Allianz Direct

Allianz Direct ofrece las cinco modalidades de seguro de coche que recoge el estudio, con gestión 100 % digital y sin necesidad de llamadas ni desplazamientos para contratar, modificar o gestionar un siniestro:

Seguro a terceros básico. La cobertura mínima obligatoria, para vehículos de bajo valor o uso muy ocasional.

Seguro a terceros con lunas. Añade la reparación de cristales, el siniestro más frecuente en el parque automovilístico español.

Seguro a terceros ampliado. La opción más elegida por los conductores españoles: robo, incendio y asistencia incluidos de serie.

Seguro a terceros ampliado plus. Una versión extendida del terceros ampliado, con coberturas adicionales para quienes buscan mayor protección sin llegar al todo riesgo.

Seguro a todo riesgo. La cobertura más completa: daños propios incluidos independientemente del responsable del accidente.

Metodología

Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles. Realizado por Allianz Direct en colaboración con Smartme Analytics. 2.020 entrevistas online (CAWI), a población internauta de 18 a 65 años residente en España, del 4 al 18 de agosto de 2025. Error muestral: 2,18 % con nivel de confianza del 95 %. Muestra ponderada por edad y género. Los datos sobre tipo de seguro contratado se basan en la submuestra de tomadores del seguro (n=1.546).

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos aseguradores y financieros más grandes del mundo, con presencia en más de 70 países. Ofrece pólizas de coche, moto y ciclomotor con gestión 100 % digital: contratación, modificaciones y declaración de siniestros desde cualquier dispositivo. Más información en www.allianzdirect.es.

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