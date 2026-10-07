SEMAL reúne en Madrid a expertos internacionales para abordar los avances en longevidad - SEMAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.- La Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) acaba de celebrar en Madrid su XXIV Congreso Internacional, una cita que ha reunido a más de 80 especialistas de primer nivel de todo el mundo, con algunas de las figuras más relevantes de la investigación internacional sobre envejecimiento y longevidad. El congreso científico ha permitido conocer las principales líneas de avance de una disciplina que evoluciona hacia una medicina cada vez más personalizada, preventiva y basada en la medición de la edad biológica, donde herramientas como la biopsia líquida y la reprogramación celular ayudan ya a vivir más y mejor.

Según explican los miembros destacados del comité científico de SEMAL, el Dr. José Serres, el profesor Manuel Castillo, el Dr. Ángel Durántez y el profesor Antonio Ayala, el congreso ha puesto de manifiesto que la longevidad se está convirtiendo en un campo transversal en el que confluyen la genética, la epigenética, el diagnóstico por imagen, la inteligencia artificial, la medicina regenerativa, la nutrición, la microbiota y también los factores sociales y ambientales que condicionan la salud a lo largo de la vida.

Uno de los grandes ejes de esta edición ha sido la evolución de las herramientas diagnósticas, con nuevas técnicas de imagen como la resonancia magnética de cuerpo entero y otras modalidades de escáner que permiten obtener una visión cada vez más amplia y precisa del estado del organismo y de las alteraciones asociadas al envejecimiento.

En el terreno de la genética, se abordaron las posibilidades que ofrecen los análisis genéticos para personalizar las estrategias de prevención y suplementación. La idea central es que las recomendaciones no tienen por qué ser iguales para todas las personas, sino que pueden adaptarse a las características biológicas y genéticas individuales.

También tuvieron un papel destacado los nuevos marcadores de envejecimiento. Se revisaron las intervenciones que pueden modificar los relojes epigenéticos, y Arseniy Trukhanov (Suiza) presentó avances relacionados con protocolos de inteligencia artificial aplicados a los cambios asociados a la edad en centros de longevidad.

Biopsia líquida

Entre las novedades con mayor proyección estuvo la atención dedicada a la biopsia líquida, una herramienta que puede contribuir a detectar determinados procesos tumorales de forma más temprana mediante el análisis de muestras de sangre. El especialista alemán Stefan Schuster explicó las posibilidades de esta tecnología en el diagnóstico precoz del cáncer, dentro de una tendencia que apunta hacia una medicina cada vez más orientada a detectar las alteraciones antes de que se manifiesten clínicamente.

El congreso contó con una destacada representación de investigadores de referencia internacional en el estudio de los mecanismos del envejecimiento. Entre ellos resaltó el profesor Guido Kroemer, uno de los científicos más reconocidos internacionalmente en este ámbito y coautor, junto a Carlos López-Otín, del trabajo The Hallmarks of Aging, publicado en la revista científica Cell y convertido en una referencia fundamental para comprender los procesos biológicos del envejecimiento.

Kroemer revisó la evolución del conocimiento sobre los llamados sellos distintivos del envejecimiento, mientras que Michael West presentó nuevas posibilidades terapéuticas relacionadas con la reprogramación celular, una de las líneas de investigación que mayor interés está despertando por su potencial para convertir células adultas en células con características de células madre y favorecer procesos de regeneración tisular.

Por su parte, Steven Austad, uno de los investigadores estadounidenses más reconocidos en biología del envejecimiento, analizó las enseñanzas que ofrecen diferentes especies animales y hasta qué punto los resultados obtenidos en modelos experimentales pueden trasladarse al ser humano.

La programación científica se completó con las intervenciones de investigadores como Brian Kennedy (Singapur), yendo desde las investigación básica a los ensayos humanos. La glicación como mecanismo de envejecimiento acelerado fue abordado por Manuel J. Castillo, que a la vez rindió en su ponencia un emotivo homenaje al Profesor Juan Sabater, destacando su magisterio y contribución al desarrollo de la Medicina Antienvejecimiento y Longevidad en España. Caitlin Lewis (Estados Unidos) abordó precisamente el reto de trasladar los resultados obtenidos en modelos animales a la práctica clínica.

Medicina regenerativa

Durante el congreso destacó Mike Chan (Alemania) que presentó un enfoque que integra células madre, exosomas y péptidos dentro de una medicina funcional de precisión.

También se abordó la eliminación de células senescentes, que se acumulan con el paso del tiempo y pueden contribuir al deterioro de tejidos y órganos. En este campo se analizaron los denominados senolíticos, compuestos investigados por su capacidad para eliminar selectivamente células senescentes. Y se abordaron nuevas estrategias terapéuticas, como la toxicphéresis (Dr. Bueno) en el contexto de la creciente preocupación por la exposición a microplásticos y la reducción de niveles medibles de contaminantes orgánicos y metales pesados.

Zonas Azules

La dimensión social de la longevidad tuvo uno de sus momentos más destacados con la participación de Michel Poulain, investigador belga considerado uno de los padres del concepto de las “Blue Zones”, territorios en los que se ha identificado una elevada concentración de personas longevas.

Poulain analizó los factores ambientales, sociales y relacionados con el estilo de vida que caracterizan estos territorios y planteó la cuestión de si la Comunidad de Madrid puede considerarse una Zona Azul, a partir de sus elevados niveles de esperanza de vida y de la presencia de una importante población centenaria.

Su intervención puso de relieve que la longevidad no depende exclusivamente de intervenciones médicas, sino también de factores como el entorno, las relaciones sociales, los hábitos de vida y las condiciones en las que las personas envejecen.

Otros especialistas abordaron la suplementación, la nutrición, la microbiota, la regulación hormonal y metabólica, incluyendo las posibilidades y límites de nuevas estrategias farmacológicas relacionadas con el metabolismo, la sarcopenia y la inflamación.

Durante el congreso, la SEMAL puso sobre la mesa algunas de las investigaciones más recientes en longevidad, entre ellas un estudio publicado en Nature Medicine que sugiere que el consumo diario de un multivitamínico con minerales podría ralentizar determinados marcadores epigenéticos del envejecimiento.

El XXIV Congreso Internacional de SEMAL ha servido, en definitiva, para mostrar cómo la medicina antienvejecimiento está ampliando su campo de actuación para intervenir sobre algunos de los mecanismos celulares que están detrás del envejecimiento y ayudan a mejorar la longevidad y la esperanza de vida con buena salud.

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