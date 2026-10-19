Las señales de salud que empresarios y directivos no deberían normalizar cuando parar no es una opción - HINC (Holistic International Neuro Clinic)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026. - Seguir trabajando no siempre significa estar bien. Dormir peor, levantarse cansado o necesitar cada vez más esfuerzo para tomar decisiones pueden convertirse en parte de la rutina de quienes llevan años al frente de una empresa. Como continúan cumpliendo con sus responsabilidades, interpretan esas señales como el precio del cargo, una consecuencia de la edad o una etapa de mayor presión. El riesgo aparece cuando esa explicación sustituye a una valoración médica. HINC Neuroclinic, centro dirigido por la doctora Alena Cámbara, directora médica y cofundadora, plantea abordar la salud de empresarios y directivos sin dar por hecho que todo se debe al estrés. "La premisa es no asumir que todos los síntomas tienen un mismo origen y estudiar qué está ocurriendo en el organismo antes de determinar cómo abordarlos", explica.

El perfil no se limita al CEO de una gran compañía. Puede ser el propietario de un restaurante, quien dirige una empresa familiar, el responsable de una clínica o el empresario al frente de un negocio con pocos trabajadores. Las estructuras cambian, pero comparten decisiones constantes, responsabilidades difíciles de delegar y la sensación de que parar no siempre es una opción. "Son personas que pueden seguir trabajando, gestionando equipos y tomando decisiones durante mucho tiempo mientras empiezan a convivir con cansancio persistente, problemas de sueño, irritabilidad o pérdida de claridad mental", señala Cámbara.

Para la doctora, uno de los principales riesgos es normalizar estas señales y asumir que forman parte inevitable de dirigir una empresa. "El bienestar no empieza por tapar síntomas. Empieza por entender qué está pasando".

Cuando la exigencia empieza a pasar factura

La sobrecarga sostenida puede afectar a distintas áreas que están relacionadas entre sí, como el sueño, la respuesta al estrés, el equilibrio hormonal, el metabolismo y el funcionamiento cognitivo. Ese desgaste puede avanzar mientras la persona continúa trabajando, sin que identifique todavía hasta qué punto está cambiando su estado de salud.

Por eso, cansancio, insomnio, irritabilidad o pérdida de concentración no deberían darse por explicados con un "tienes estrés". Síntomas parecidos pueden tener causas diferentes y presentar componentes hormonales, metabólicos, del sueño, psicológicos o neurológicos. Atribuirlos demasiado pronto a la presión laboral puede retrasar la identificación de otros factores que necesiten atención.

La metodología de HINC comienza con una valoración clínica individualizada que, según los síntomas y la historia de cada paciente, puede incluir estas áreas. El propósito no es acumular pruebas ni analizar cada molestia por separado, sino comprender cómo se relacionan los distintos factores antes de decidir qué intervención está indicada.

A partir de los resultados, las disciplinas implicadas trabajan sobre un mismo plan, con seguimiento y ajustes según la evolución. "El objetivo no es que el empresario pueda soportar todavía más presión, sino conocer su estado de salud y actuar sobre los factores que estén condicionando su bienestar físico, mental y emocional", afirma Cámbara.

La responsabilidad no termina al acabar la jornada

La estacionalidad, los cierres de ejercicio, las aperturas, una expansión, la búsqueda de financiación o una crisis pueden concentrar periodos de exigencia. A ello se añaden los viajes, los mensajes y las decisiones que continúan fuera del horario laboral. No se trata necesariamente de una semana excepcional, sino de una responsabilidad que puede mantenerse durante años sin dejar un espacio claro para desconectar.

En las empresas familiares, esa frontera presenta una dificultad específica. El socio puede ser también un padre, una hermana, un hijo o una pareja, y una conversación empresarial puede continuar en casa o durante el fin de semana. A las decisiones del negocio se suman vínculos afectivos, expectativas y lealtades. No es una característica negativa de la empresa familiar, pero sí una exigencia emocional que conviene tener en cuenta.

En los pequeños negocios, la presión puede proceder de la dependencia directa del propietario. Las relaciones con clientes, las decisiones y determinadas funciones siguen pasando por una misma persona, que siente que su ausencia puede detener parte de la actividad. Esa dificultad para delegar responde, en muchos casos, a la propia estructura del negocio y puede mantener al empresario pendiente de lo que ocurre incluso cuando no está trabajando.

Anticipar los riesgos de la empresa y también los propios

Quien dirige una compañía revisa balances, protege a sus trabajadores, contrata seguros y trata de anticipar problemas que puedan comprometer la actividad. Sin embargo, no siempre dispone de un seguimiento equivalente de su propia salud. La contradicción no está en una falta de interés por cuidarse, sino en que las necesidades del negocio pueden desplazar una y otra vez la atención a los síntomas de quien lo sostiene. Cuando buena parte de las decisiones depende de esa persona, su deterioro también puede repercutir en la organización.

Descansar, hacer ejercicio o aprender a gestionar el estrés pueden resultar útiles, pero no sustituyen una valoración médica cuando las molestias persisten. Tampoco el cargo constituye un diagnóstico. En el enfoque de HINC, ser empresario o directivo no determina el tratamiento, que debe responder al estado de salud concreto de cada paciente.

No atribuir todos los síntomas al estrés tampoco significa descartar un componente psicológico. Cuando existe, debe identificarse y abordarse con el mismo rigor que los factores físicos, hormonales, metabólicos o relacionados con el sueño. Dos personas con una carga laboral similar pueden necesitar intervenciones diferentes, y varias áreas pueden requerir atención al mismo tiempo.

La confidencialidad forma parte de ese proceso. HINC establece que la empresa no recibe datos médicos individuales del paciente, aunque contrate o financie el servicio. Separar la atención clínica de la organización permite hablar con libertad sobre el sueño, la ansiedad, la medicación, los problemas personales o cualquier otra circunstancia relevante. No es solo una cuestión de privacidad, sino una condición para comprender la situación de la persona sin que el temor a la exposición limite la consulta.

La tecnología se incorpora cuando existe indicación clínica

Entre las herramientas que pueden formar parte de determinados tratamientos se encuentra la estimulación magnética transcraneal no invasiva, una técnica de neuromodulación que utiliza campos magnéticos aplicados sobre determinadas áreas cerebrales. En HINC, esta tecnología está disponible a través del equipo Exomind.

El procedimiento se realiza bajo supervisión clínica, con el paciente despierto y sin cirugía, anestesia ni sedación. Que sea no invasivo no significa que esté indicado para cualquier persona con estrés, cansancio o dificultades de concentración, ni que deba utilizarse por el hecho de ocupar un cargo de responsabilidad.

Su incorporación depende de la valoración médica y se integra, cuando procede, en un plan más amplio que puede incluir intervenciones médicas, psicológicas, hormonales, metabólicas o relacionadas con el sueño. La tecnología no sustituye esa atención ni determina el tratamiento. Es la indicación clínica la que establece cuándo tiene sentido utilizarla.

Empresarios y directivos están acostumbrados a detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas para sus compañías. Aplicar ese mismo criterio a la salud implica atender al cansancio persistente, al sueño que ha dejado de ser reparador o a la dificultad creciente para concentrarse y decidir, sin esperar a que el deterioro resulte evidente. La prevención no debería terminar donde empieza la persona que dirige la empresa.

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