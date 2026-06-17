Serie Bless de IMEX; una colección pensada para crear baños con identidad propia - Imex Products, S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.- El baño ha dejado de ser un espacio puramente funcional para convertirse en una estancia donde el diseño, el bienestar y la personalidad adquieren cada vez más protagonismo. En este contexto, la elección de la grifería juega un papel fundamental, ya que no solo influye en la experiencia de uso diaria, sino también en la estética global del proyecto. La Serie Bless de IMEX nace precisamente para responder a esta nueva forma de entender el baño: una colección completa de grifería que combina líneas contemporáneas, múltiples configuraciones y una amplia variedad de acabados para adaptarse a cualquier estilo decorativo.

Una colección para crear baños con personalidad

Cada proyecto es diferente y cada usuario busca transmitir una identidad propia. Por ello, la Serie Bless ofrece soluciones para lavabo, bidé, ducha, bañera y sistemas empotrados, permitiendo mantener una misma línea estética en todo el espacio.

Su diseño de formas suaves y equilibradas encaja tanto en ambientes minimalistas como en propuestas más sofisticadas, convirtiéndose en una opción versátil para viviendas particulares, hoteles, promociones residenciales y proyectos de interiorismo.

Seis acabados para multiplicar las posibilidades de diseño

Una de las grandes fortalezas de la colección es su disponibilidad en distintos acabados, capaces de transformar completamente la personalidad del baño.

El cromo sigue siendo una apuesta segura por su luminosidad y atemporalidad. El negro mate aporta carácter y modernidad. El black gun metal introduce un toque industrial elegante. Por su parte, el oro cepillado y el oro rosa cepillado permiten crear espacios más exclusivos y sofisticados, mientras que el níquel cepillado ofrece equilibrio y calidez.

Esta variedad facilita la coordinación con otros elementos del baño como mamparas, espejos, accesorios y mobiliario, logrando conjuntos visualmente homogéneos y muy valorados por arquitectos, decoradores y usuarios finales.

Funcionalidad pensada para el día a día

Más allá de la estética, la Serie Bless ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de uso cómoda y duradera. La fabricación en materiales de alta calidad y la atención al detalle permiten disfrutar de una grifería preparada para soportar el uso cotidiano sin renunciar a la elegancia.

Cada pieza está concebida para integrarse de forma natural en el espacio, aportando ergonomía, confort y facilidad de uso.

Una oportunidad para distribuidores y profesionales

La demanda de baños personalizados y coordinados continúa creciendo. Para distribuidores, tiendas especializadas y profesionales del sector, contar con una colección tan amplia como Bless supone una ventaja competitiva importante.

La posibilidad de ofrecer diferentes acabados y soluciones dentro de una misma familia de producto simplifica la prescripción, facilita la venta cruzada y permite responder a proyectos de muy distinta naturaleza sin perder coherencia estética.

Además, la coordinación con otros elementos del baño favorece la creación de propuestas integrales, una tendencia cada vez más valorada por el consumidor actual.

El baño como reflejo del estilo de vida

Hoy más que nunca, el baño es un espacio donde diseño y funcionalidad deben convivir en equilibrio. La Serie Bless demuestra que es posible ofrecer soluciones técnicas y estéticas capaces de adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Porque cuando cada detalle está pensado para convivir en armonía, el resultado va mucho más allá de la grifería: se convierte en una experiencia de bienestar, diseño y personalidad.

IMEX Products trabaja para transformar el baño en un espacio donde diseño, tecnología y bienestar convivan en armonía. A través de colecciones desarrolladas bajo criterios de calidad, funcionalidad y estética contemporánea, la compañía ofrece soluciones integrales capaces de responder a las necesidades de arquitectos, interioristas, distribuidores y usuarios finales.

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